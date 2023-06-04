Бедард – 1-й игрок в истории CHL, выигравший призы лучшему игроку, бомбардиру и проспекту в одном сезоне

Коннор Бедард вошел в историю CHL, выиграв три индивидуальные награды в один год.

Форвард «Реджайны» получил призы лучшему игроку сезона, лучшему бомбардиру и лучшему проспекту.

17-летний канадец является главным фаворитом драфта НХЛ-2023. Право первого выбора досталось « » по итогам лотереи.

В этом сезоне стал лучшим бомбардиром WHL с 143 (71+72) очками в 57 играх за «Реджайну». В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.

Также выиграл МЧМ со сборной , став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.

Отметим, что приз лучшему проспекту (в данном случае – игроку, доступному для выбора на драфте НХЛ, прим. Sports.ru) был учрежден в 1994 году.

Фото: сайт Канадской хоккейной лиги