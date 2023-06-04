Бедард – 1-й игрок в истории CHL, выигравший призы лучшему игроку, бомбардиру и проспекту в одном сезоне

Теги Чикаго НХЛ драфт НХЛ Западная хоккейная лига Канадская хоккейная лига Реджайна Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард вошел в историю CHL, выиграв три индивидуальные награды в один год.

Форвард «Реджайны» получил призы лучшему игроку сезона, лучшему бомбардиру и лучшему проспекту. 

17-летний канадец является главным фаворитом драфта НХЛ-2023. Право первого выбора досталось «Чикаго» по итогам лотереи. 

В этом сезоне Бедард стал лучшим бомбардиром WHL с 143 (71+72) очками в 57 играх за «Реджайну». В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.

Также выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.

Отметим, что приз лучшему проспекту (в данном случае – игроку, доступному для выбора на драфте НХЛ, прим. Sports.ru) был учрежден в 1994 году. 

Фото: сайт Канадской хоккейной лиги

6 комментариев

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notfromrashka
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Вот и смена Кросби подросла … канадцы молодцы конечно, даже ЧМ берут резервным составом
+12
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Александр Кошелев
Ответ Кино Музыка
Это будет точно не рядовой победитель драфта. По ощущениям Бедард первый реальный наследник Лемье и Гретцки.
Макдевид, ну да ну да, пошел я на ...
+6
-1
+5
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Кино Музыка
Это будет точно не рядовой победитель драфта. По ощущениям Бедард первый реальный наследник Лемье и Гретцки.
+3
-3
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Unnamed80
В "красной машине-юниор" много ребят посильнее. Потому что они работают по СИСТЕМЕ!
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garazhkucherova
Ответ Кино Музыка
Это будет точно не рядовой победитель драфта. По ощущениям Бедард первый реальный наследник Лемье и Гретцки.
Скорее, Кросби. К этим двум вряд-ли кто-то будет близок
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