«Чикаго» получил общий 1-й выбор на драфте НХЛ во 2-й раз в истории. В 2007 году клуб выбрал Кэйна, фаворит в 2023-м – Бедард

Теги Чикаго НХЛ драфт НХЛ Патрик Кэйн Коннор Бедард Хоккей

«Чикаго» получил общий 1-й выбор на драфте НХЛ впервые с 2007 года.

16 лет назад «Блэкхокс» выбрали американского форварда Патрика Кэйна. Тогда клуб впервые в истории выбирал первым. 

За годы карьеры он стал 2-м бомбардиром «Блэкхокс» (1225 очков в 1161 матче регулярного чемпионата, 446+779).

С Кэйном в составе клуб выиграл 3 Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015 годы). В 136 играх плей-офф Патрик набрал 132 (52+80) очка – 3-й результат в истории клуба. Он покинул «Чикаго» перед дедлайном в этом году в результате обмена в «Рейнджерс». 

Главным фаворитом драфта НХЛ-2023 является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард

В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром WHL с 143 (71+72) очками в 57 играх за «Реджайну». В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.

Также выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.

Драфт НХЛ пройдет 28 и 29 июня в Нэшвилле. 

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stolny51
А Коламбус заберёт Уила Смита, а потом и кубок 😎😉
Что бы у Бэтмана от этого порвалось где не надо 😂😂😂
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stigmata
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Кейна выбирали, когда уже кое-что было по составу. Сейчас же нет ничего в целом
Кейна выбирали когда уже всю защиту надрафтовали и подвели к основе, плюс уже Тэйвз был в системе. Щас гораздо сложнее будет, конечно
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sovagr
Ответ Stolny51
А Коламбус заберёт Уила Смита, а потом и кубок 😎😉 Что бы у Бэтмана от этого порвалось где не надо 😂😂😂
Насчёт кубка не уверен, но Оскар точно заберут.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
А я тут стал вспоминать, когда 1-й пик на драфте получал Детройт. Оказалось, что в последний раз Детройт имел 1-ый выбор в далеком 1987 году (причем и в 1986 году тоже). Получается, Детройт уже 36 лет не имел 1-го пика! Лига могла бы вознаградить великую франшизу за её многолетний вклад в развитие лиги и то, что за эти 36 лет Детройт танковал может всего пару сезонов, а всё остальное время честно рубился за попадание в плей-офф, умудряясь находить сильных игроков в подвалах драфта и столько десятков лет оставаясь сильной командой! Даже сейчас, находясь в процессе перестройки и нуждаясь в талантливых проспектах, Детройт не танковал, и еще за 8 туров до конца регулярки бился за попадание в плей-офф. В последних турах правда уже начали сливать, но в любом случае Детройт не нырял на дно за первым посевом на драфте, как это безбожно делали Анахайм, Коламбус и Чикаго! Анахайм карма наказала в лотерее за наглый танкинг, я это вчера им и предрекал.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Кейна выбирали, когда уже кое-что было по составу. Сейчас же нет ничего в целом
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nik nik
А нормально что коламбус упал до 3го пика ещё до анонса первого ))) просто чувак в эфире говорит говорит коламбус падает , потом реклама и уже пик Чикаго 😂😂😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cbj Fan
Ответ Stolny51
А Коламбус заберёт Уила Смита, а потом и кубок 😎😉 Что бы у Бэтмана от этого порвалось где не надо 😂😂😂
Лично я бы не удивилась, если бы Ярмо взял кого-нибудь из группы Ягер, Леонардс, Дворски, Моор, Бенсон, хоть и последний скорее фланг.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Ответ srdn
У них сейчас довольно много пиков в 1-2 раундах в ближайшие годы из-за распродажи игроков
Бедард скорее всего заиграет намного раньше, чем любой, выбранный в этом или следующем году. Все равно надо будет ждать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
srdn
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Кейна выбирали, когда уже кое-что было по составу. Сейчас же нет ничего в целом
У них сейчас довольно много пиков в 1-2 раундах в ближайшие годы из-за распродажи игроков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий