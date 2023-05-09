«Чикаго» получил общий 1-й выбор на драфте НХЛ во 2-й раз в истории. В 2007 году клуб выбрал Кэйна, фаворит в 2023-м – Бедард

«Чикаго» получил общий 1-й выбор на драфте НХЛ впервые с 2007 года.

16 лет назад «Блэкхокс» выбрали американского форварда . Тогда клуб впервые в истории выбирал первым.

За годы карьеры он стал 2-м бомбардиром «Блэкхокс» (1225 очков в 1161 матче регулярного чемпионата, 446+779).

С Кэйном в составе клуб выиграл 3 Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015 годы). В 136 играх плей-офф Патрик набрал 132 (52+80) очка – 3-й результат в истории клуба. Он покинул « » перед дедлайном в этом году в результате обмена в «Рейнджерс».

Главным фаворитом драфта НХЛ-2023 является 17-летний канадский форвард .

В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром WHL с 143 (71+72) очками в 57 играх за «Реджайну». В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.

Также выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.

Драфт НХЛ пройдет 28 и 29 июня в Нэшвилле.