Генменеджер «Каролины» о Стаале: «Его лидерские качества – неотъемлемая часть нашего успеха, а влияние на организацию невозможно переоценить»

Генеральный менеджер «Каролины» прокомментировал подписание контракта с Джорданом Стаалом.

Нападающий продлил соглашение с клубом на четыре сезона и средней зарплатой 2,9 миллиона долларов.

«Джордан воплощает в себе то, что значит быть «ураганом».

Его лидерские качества были неотъемлемой частью нашего успеха. Его влияние на нашу организацию невозможно переоценить. Мы очень рады подписать его еще на четыре года», – сказал .

выступает за «Харрикейнс» с сезона-2012/13.

В минувшем регулярном чемпионате форвард провел 81 матч и набрал 34 (17+17) очка. В 15 играх плей-офф добавил 8 (2+6) баллов.