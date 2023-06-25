«Каролина» подтвердила продление контракта с Джорданом Стаалом на 4 сезона и 2,9 млн долларов в год

Теги Каролина Джордан Стаал НХЛ Хоккей

«Каролина» подписала новый контракт с Джорданом Стаалом.

34-летний нападающий продлил соглашение с клубом на четыре года и средней зарплатой в размере 2,9 миллиона долларов.

Общая сумма сделки – 11,6 млн долларов.

Джордан Стаал выступает за «Харрикейнс» с сезона-2012/13.

В минувшем регулярном чемпионате форвард провел 81 матч и набрал 34 (17+17) очка. В 15 играх плей-офф добавил 8 (2+6) баллов.

Всего за карьеру в НХЛ Стаал провел 1173 матча и набрал 645 (275+370) очков. В плей-офф – 136 игр и 68 (35+33) очков. В 2009 году он выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом».

Средняя зарплата игрока по прошлому договору составляла 6 млн долларов.

2 комментария

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Марсель Объелся
Наш капитанище. Надеюсь карьеру завершит в Каролине. Желательно с чашкой
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Rafael $.
Каролина в своем стиле - экономно работает)
Влияние на игру команды с каждым годом будет падать, но при этом на своем крепком уровне 2-3 года отыграть должен. А срок скорее за выслугу лет, ну и очевидно кэп держит раздевалку.
Интересно, что финам и Нечасу дадут.
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