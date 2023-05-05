Улльмарк о неудачной игре в плей-офф: «Теперь мне жить с этим. В самый неподходящий момент я не был хорош»

Теги Бостон Кубок Стэнли НХЛ Линус Улльмарк Хоккей

Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк высказался о своей неудачной игре в плей-офф НХЛ.

29-летний швед является главным претендентом на приз лучшему вратарю сезона НХЛ («Везина Трофи», голосование генменеджеров проходит до старта плей-офф). 

В 49 играх сезона он одержал 40 побед (93,8% сэйвов, коэффициент надежности 1,89). В плей-офф Улльмарк провел 6 матчей в серии с «Флоридой» (3-4) и одержал 3 победы (89,6%, 3,33).

В пятом матче серии первого раунда «Пантерс» одержали победу в овертайме после ошибки Линуса при игре за воротами. 

Инсайдер ESPN Кевин Уикс сказал, что в конце сезона Улльмарк получил травму, которая оказала влияние на его игру в плей-офф. 

«Разумеется, я сыграл не так, как хотел бы. Я не был хорош в самый неподходящий момент. Теперь мне жить с этим.

Мы все проходим через определенные трудности в жизни. В частности, когда приходит время плей-офф. Мы все боремся с разными проблемами. 

Я был полностью уверен в своих силах в каждой игре, на которую выходил. Это чистая правда. Будь иначе, я бы отошел в сторону», – сказал Улльмарк. 

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4 комментария

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Serge Vendino
Ответ Pink Floyd1276
Ну если была травма, что нельзя было Свеймана играть, тоже был неплох в сезоне?
В плове люди со сломанными костями играют. К тому же видели мы Свеймена в 7 матче.
+3
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Pink Floyd1276
Ну если была травма, что нельзя было Свеймана играть, тоже был неплох в сезоне?
+1
-1
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Коршунов-73
Надеюсь всё впереди у Линуса. На такой уровень, он впервые вышел. Пусть может и поздно
0
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vulturecrow
Ответ Pink Floyd1276
Ну если была травма, что нельзя было Свеймана играть, тоже был неплох в сезоне?
не надо верить этому бреду.
травму получил Капризов и пропустил несколько игр. Бобровский заболел и пропустил весь остаток сезона.

а Улльмарк не пропустил ничего. и вот его стата в последних матчах регулярки (начиная с самой последней игры): 0.905, 0.961, 0.921, 0.962, 0.955, 0.963, 0.976, 0.935.

а вот - в плове, от первой до последней игры: 0.969, 0.828, 0.935, 0.953, 0.840, 0.813.

то есть, и плове он стоял отлично половину матчей. и ошибка за воротами в овертайме, проваленные последние 2 матча - это уверенность, а не травма.
ну и Свеймана разделали, как хрюшку, хотя в регулярке у того тоже стата была космическая - это из той же серии. в решающий момент у вратарей дрогнули нервы.
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