Улльмарк о неудачной игре в плей-офф: «Теперь мне жить с этим. В самый неподходящий момент я не был хорош»

Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк высказался о своей неудачной игре в плей-офф НХЛ.

29-летний швед является главным претендентом на приз лучшему вратарю сезона («Везина Трофи», голосование генменеджеров проходит до старта плей-офф).

В 49 играх сезона он одержал 40 побед (93,8% сэйвов, коэффициент надежности 1,89). В плей-офф Улльмарк провел 6 матчей в серии с «Флоридой» (3-4) и одержал 3 победы (89,6%, 3,33).

В пятом матче серии первого раунда «Пантерс» одержали победу в овертайме после ошибки Линуса при игре за воротами.

Инсайдер ESPN Кевин Уикс сказал, что в конце сезона Улльмарк получил травму, которая оказала влияние на его игру в плей-офф.

«Разумеется, я сыграл не так, как хотел бы. Я не был хорош в самый неподходящий момент. Теперь мне жить с этим.

Мы все проходим через определенные трудности в жизни. В частности, когда приходит время плей-офф. Мы все боремся с разными проблемами.

Я был полностью уверен в своих силах в каждой игре, на которую выходил. Это чистая правда. Будь иначе, я бы отошел в сторону», – сказал Улльмарк.