Улльмарк о неудачной игре в плей-офф: «Теперь мне жить с этим. В самый неподходящий момент я не был хорош»
Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк высказался о своей неудачной игре в плей-офф НХЛ.
29-летний швед является главным претендентом на приз лучшему вратарю сезона НХЛ («Везина Трофи», голосование генменеджеров проходит до старта плей-офф).
В 49 играх сезона он одержал 40 побед (93,8% сэйвов, коэффициент надежности 1,89). В плей-офф Улльмарк провел 6 матчей в серии с «Флоридой» (3-4) и одержал 3 победы (89,6%, 3,33).
В пятом матче серии первого раунда «Пантерс» одержали победу в овертайме после ошибки Линуса при игре за воротами.
Инсайдер ESPN Кевин Уикс сказал, что в конце сезона Улльмарк получил травму, которая оказала влияние на его игру в плей-офф.
«Разумеется, я сыграл не так, как хотел бы. Я не был хорош в самый неподходящий момент. Теперь мне жить с этим.
Мы все проходим через определенные трудности в жизни. В частности, когда приходит время плей-офф. Мы все боремся с разными проблемами.
Я был полностью уверен в своих силах в каждой игре, на которую выходил. Это чистая правда. Будь иначе, я бы отошел в сторону», – сказал Улльмарк.
травму получил Капризов и пропустил несколько игр. Бобровский заболел и пропустил весь остаток сезона.
а Улльмарк не пропустил ничего. и вот его стата в последних матчах регулярки (начиная с самой последней игры): 0.905, 0.961, 0.921, 0.962, 0.955, 0.963, 0.976, 0.935.
а вот - в плове, от первой до последней игры: 0.969, 0.828, 0.935, 0.953, 0.840, 0.813.
то есть, и плове он стоял отлично половину матчей. и ошибка за воротами в овертайме, проваленные последние 2 матча - это уверенность, а не травма.
ну и Свеймана разделали, как хрюшку, хотя в регулярке у того тоже стата была космическая - это из той же серии. в решающий момент у вратарей дрогнули нервы.