Улльмарк отразил 93,8% бросков в сезоне. Это 2-й результат в истории НХЛ среди вратарей, сыгравших 40+ матчей

Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк завершил сезон с 93,8% отраженных бросков.

В 49 матчах сезона 29-летний швед одержал 40 побед при коэффициенте надежности 1,89.

Голкипер «Брюинс» разделил 2-е место по проценту отраженных бросков за сезон в истории среди вратарей, сыгравших как минимум 40 матчей.

Лучше результат только у Жака Планта (1970/71, «Торонто», 40 матчей, 94,4% бросков, 1,89). Такой же – у (2010/11, « », 57 матчей, 93,8%, 2,00).

В топ-5 входят результаты (1998/99, «Баффало», 64 матча, 93,7%, 1,87) и (2021/22, «Рейнджерс», 53 матча, 93,5%, 2,07).

Отметим, что учет бросков в НХЛ ведется с сезона-1955/56.