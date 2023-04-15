Улльмарк отразил 93,8% бросков в сезоне. Это 2-й результат в истории НХЛ среди вратарей, сыгравших 40+ матчей

Теги рейтинги Бостон Тим Томас Доминик Гашек НХЛ Жак Плант Игорь Шестеркин Линус Улльмарк Хоккей

Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк завершил сезон с 93,8% отраженных бросков.

В 49 матчах сезона 29-летний швед одержал 40 побед при коэффициенте надежности 1,89. 

Голкипер «Брюинс» разделил 2-е место по проценту отраженных бросков за сезон в истории НХЛ среди вратарей, сыгравших как минимум 40 матчей. 

Лучше результат только у Жака Планта (1970/71, «Торонто», 40 матчей, 94,4% бросков, 1,89). Такой же – у Тима Томаса (2010/11, «Бостон», 57 матчей, 93,8%, 2,00).

В топ-5 входят результаты Доминика Гашека (1998/99, «Баффало», 64 матча, 93,7%, 1,87) и Игоря Шестеркина (2021/22, «Рейнджерс», 53 матча, 93,5%, 2,07). 

Отметим, что учет бросков в НХЛ ведется с сезона-1955/56. 

6 комментариев

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Бобынин
Гашек конечно уникален. Далеко за 30, да ещё в Баффало. Уровень Бог.
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JPM
мне кажется здесь история типо Маркстрема. в следующем сезоне цифры сильно упадут
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Александр Филиппов
Ответ ZlomSpb
причем тут защита? речь об отраженных бросках, а не пропущенных шайбах
Может имелось ввиду что бросок - броску рознь. Защита давала делать только корявые броски ради бросков. Ну как мнение. Я на самом деле не знаю)
+3
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+3
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PolarBear
Гашню чешскую переплюнул
+1
-7
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ZlomSpb
Ответ Kycok_OB4apku
Когда защита на высоте .
причем тут защита? речь об отраженных бросках, а не пропущенных шайбах
+4
-3
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Kycok_OB4apku
Когда защита на высоте .
+2
-4
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