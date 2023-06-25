«Каролина» продлит контракт с Джорданом Стаалом на 4 года с кэпхитом 2,9 млн долларов (Пьер ЛеБрюн)

Теги Каролина Джордан Стаал Дон Уодделл НХЛ Пьер ЛеБрюн Хоккей

«Каролина» продлит контракт с Джорданом Стаалом на 4 года с кэпхитом 2,9 млн долларов.

Стороны завершают согласование деталей, касающихся ограничений на обмен, как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.

34-летний форвард выступает за «Каролину» с сезона-2012/13.

В минувшем регулярном чемпионате капитан «Харрикейнс» провел 81 матч и набрал 34 (17+17) очка. В 15 играх плей-офф добавил 8 (2+6) баллов.

Всего за карьеру в НХЛ Стаал провел 1173 матча и набрал 645 (275+370) очков. В плей-офф – 136 игр и 68 (35+33) очков. В 2009 году он выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом».

Средняя зарплата игрока по контракту с истекающим сроком действия составляет 6 млн долларов.

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3 комментария

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Misson
Кто тут меня минусовал? Я ведь говорил, что Стаал очень полезный и важный для Каролины игрок, и что ему надо дать контракт на 3 года и 3,5 млн. долл. Каролина дала те же деньги, только на 4 года. Кепка даже выгоднее для Каролины, и Стаалу с семьей лучше - они получили определенность, Стаал доиграет до пенсии, а потом скорее всего останется в структуре клуба.
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АРХАТ
Прекрасно
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FaithDevotion
Ну за 3 миллиона ещё пойдёт для команды. После адовой переплаты-то дышать можно посвободнее
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