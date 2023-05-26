Джордан Стаал о «Каролине»: «Не планирую уходить. Хочу завершить свою карьеру здесь»

Теги Каролина Джордан Стаал НХЛ Хоккей

Джордан Стаал сообщил, что хочет остаться в «Каролине».

Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2022/23, он может стать неограниченно свободным агентом. 

Стаал играет за клуб с сезона-2012/13.

«Я не планирую никуда уходить. Очевидно, я пробыл здесь достаточно долго, и у меня нет причин уходить.

Я уверен, что мы найдем способ заключить контракт. 

Я хочу завершить свою карьеру здесь», – сказал нападающий «Каролины» Стаал.

25 мая «Каролина» уступила «Пантерс» (4:3 в четвертом матче, 4-0 в серии) в финале Востока.

Безумно жаль Рода Бринд’Амора. Он вложил в эту «Каролину» всего себя, но этого оказалось мало

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