Джордан Стаал о «Каролине»: «Не планирую уходить. Хочу завершить свою карьеру здесь»
Джордан Стаал сообщил, что хочет остаться в «Каролине».
Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2022/23, он может стать неограниченно свободным агентом.
Стаал играет за клуб с сезона-2012/13.
«Я не планирую никуда уходить. Очевидно, я пробыл здесь достаточно долго, и у меня нет причин уходить.
Я уверен, что мы найдем способ заключить контракт.
Я хочу завершить свою карьеру здесь», – сказал нападающий «Каролины» Стаал.
25 мая «Каролина» уступила «Пантерс» (4:3 в четвертом матче, 4-0 в серии) в финале Востока.
Безумно жаль Рода Бринд’Амора. Он вложил в эту «Каролину» всего себя, но этого оказалось мало
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