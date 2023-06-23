Джордан Стаал может выйти на рынок. Переговоры с «Каролиной» в тупике (Даррен Дрегер)

Теги возможные переходы Каролина Джордан Стаал НХЛ Даррен Дрегер Том Дандон Хоккей

Капитан «Каролины» Джордан Стаал может выйти на рынок свободных агентов.

Переговоры клуба с 34-летним форвардом зашли в тупик, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

– Известно, что владельцы «Каролины» очень осторожно тратят деньги. Может это повлиять на ситуацию со Стаалом?

– Все может измениться после одного телефонного звонка, но сейчас переговоры в тупике. Этот контракт должен был быть подписан еще 10 месяцев назад. 

Я считаю, что лагерь Стаала дал «Харрикейнс» несколько вариантов, поэтому они стараются быть гибкими, насколько это возможно. Но нужно, чтобы владелец клуба Том Дандон изменил свою позицию. 

Если он этого не сделает, мы можем увидеть Стаала неограниченно свободным агентом 1 июля, – сказал Дрегер. 

Форвард выступает за «Каролину» с сезона-2012/13.

В минувшем регулярном чемпионате он провел 81 матч и набрал 34 (17+17) очка. В 15 играх плей-офф добавил 8 (2+6) баллов.

Всего за карьеру в НХЛ Стаал провел 1173 матча и набрал 645 (275+370) очков. В плей-офф – 136 игр и 68 (35+33) очков. В 2009 году он выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом».

Средняя зарплата игрока по контракту с истекающим сроком действия составляет 6 млн долларов.

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7 комментариев

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dosatuy
Эпоха Стаалов заканчивается.
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АРХАТ
Из заключённых длинных контрактов сроком более 8 лет (до локаута 2013), действующий остался только у Кросби и Вебера. У первого через 2 года истекёт, у Ши через 3.
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FaithDevotion
Ну шестёрка такому персонажу уж очень жирная была, трудно отвыкнуть)
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Kolyamba39
к братьям
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Maxim Shumov
На родину - в Питтсбург 😁
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DirtyHarry 44
Ответ АРХАТ
Из заключённых длинных контрактов сроком более 8 лет (до локаута 2013), действующий остался только у Кросби и Вебера. У первого через 2 года истекёт, у Ши через 3.
Уэбер ещё активный игрок до сих пор?
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Maxim Shumov
Ответ DirtyHarry 44
Уэбер ещё активный игрок до сих пор?
Контракт никуда не делся. Состоит в сборной легенд - в Аризоне))
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