Джордан Стаал может выйти на рынок. Переговоры с «Каролиной» в тупике (Даррен Дрегер)

Капитан «Каролины» Джордан Стаал может выйти на рынок свободных агентов.

Переговоры клуба с 34-летним форвардом зашли в тупик, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

– Известно, что владельцы «Каролины» очень осторожно тратят деньги. Может это повлиять на ситуацию со Стаалом?

– Все может измениться после одного телефонного звонка, но сейчас переговоры в тупике. Этот контракт должен был быть подписан еще 10 месяцев назад.

Я считаю, что лагерь Стаала дал «Харрикейнс» несколько вариантов, поэтому они стараются быть гибкими, насколько это возможно. Но нужно, чтобы владелец клуба Том Дандон изменил свою позицию.

Если он этого не сделает, мы можем увидеть Стаала неограниченно свободным агентом 1 июля, – сказал Дрегер.

Форвард выступает за «Каролину» с сезона-2012/13.

В минувшем регулярном чемпионате он провел 81 матч и набрал 34 (17+17) очка. В 15 играх плей-офф добавил 8 (2+6) баллов.

Всего за карьеру в НХЛ Стаал провел 1173 матча и набрал 645 (275+370) очков. В плей-офф – 136 игр и 68 (35+33) очков. В 2009 году он выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом».

Средняя зарплата игрока по контракту с истекающим сроком действия составляет 6 млн долларов.