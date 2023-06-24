Бабаев о Налимове: «Ивану сказали, что нужна операция на бедре, потом через год опять делать. Он решил найти себя на тренерском поприще»

Шуми Бабаев рассказал, почему Иван Налимов решил завершить карьеру в 29 лет.

«Да, Иван завершил карьеру игрока. Он ездил в Санкт-Петербург, ходил к доктору. Ивану сказали, что нужно делать операцию на бедре, почти год восстанавливаться, потом через год опять делать.

Эксперименты со своим здоровьем до хорошего не доводят, Налимов принял правильное решение. Он решил перейти на другую работу и найти себя на тренерском поприще. Сейчас Иван тренер вратарей», – сказал агент Шуми Бабаев.