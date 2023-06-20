Налимов объявил о завершении карьеры в 29 лет: «Планирую тренировать, уже начал практику»
Вратарь Иван Налимов объявил о завершении карьеры.
«Решил закончить. По здоровью.
Пока планирую тренировать, уже начал практику», – сказал 29-летний Налимов.
Голкипер ранее играл за «Адмирал», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Куньлунь», «Авангард», «Сочи», рижское «Динамо» и «Металлург».
Всего он провел 192 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ, одержав 61 победу.
Сколько шансов было, нигде не задержался. Жаль пропавший потенциал.