Налимов объявил о завершении карьеры в 29 лет: «Планирую тренировать, уже начал практику»

Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь КХЛ Динамо Рига Иван Налимов Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар Спорт-Экспресс Хоккей

Вратарь Иван Налимов объявил о завершении карьеры.

«Решил закончить. По здоровью.

Пока планирую тренировать, уже начал практику», – сказал 29-летний Налимов.

Голкипер ранее играл за «Адмирал», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Куньлунь», «Авангард», «Сочи», рижское «Динамо» и «Металлург».

Всего он провел 192 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ, одержав 61 победу.

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2 комментария

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Wonder CP
Уже 29!! Офигеть. Всё в молодых ходил, подающих надежды. Карьеры так и не сделал, виноват только сам.
Сколько шансов было, нигде не задержался. Жаль пропавший потенциал.
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Руслан Диниев
ещё надо 800 матчей просмотреть
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