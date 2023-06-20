Налимов объявил о завершении карьеры в 29 лет: «Планирую тренировать, уже начал практику»

Вратарь Иван Налимов объявил о завершении карьеры.

«Решил закончить. По здоровью.

Пока планирую тренировать, уже начал практику», – сказал 29-летний .

Голкипер ранее играл за « », « », « », «Куньлунь», « », «Сочи», рижское «Динамо» и «Металлург».

Всего он провел 192 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ, одержав 61 победу.