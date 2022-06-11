Налимов о том, что еще не подписал контракт с клубом КХЛ: «Это закономерно, наверное. Последние два сезона не слишком удачно сложились»

Иван Налимов высказался о поиске нового клуба.
Прошлый сезон 28-летний голкипер провел в «Адмирале» и «Металлурге»
– Сейчас в КХЛ дефицит вратарей, но вы до сих пор без работы. Переживаете по этому поводу?
– Честно, даже не задумываюсь. Это те вещи, которые я не могу контролировать. Все, что я могу делать – это тренироваться и готовиться к сезону.
– Не удивляет это?
– Наверное, с какой-то стороны это закономерно, последний сезон не слишком удачно сложился. Даже последние два.
– С чем связываете это?
– Наверное, все наложилось друг на друга. Вроде бы начал играть, а травма откинула меня назад, – сказал вратарь.