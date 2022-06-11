Иван Налимов: «Я не всегда был профессионалом за пределами арены, может быть. Наошибался много»

Вратарь Иван Налимов признал, что допускал ошибки в тренировочном процессе.

Прошлый сезон 28-летний голкипер провел в «Адмирале» и «Металлурге». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

– Почему-то многие менеджеры считают, что вы несерьезно относитесь к делу.

– Не знаю. Наверное, им виднее. Но мне кажется, что я всегда выкладываюсь на площадке на 100 процентов. Может быть, за пределами арены я не всегда был профессионалом. В плане питания, отдыха, восстановления.

– Это в прошлом?

– Конечно. Стал постарше, наошибался много. Пришло время двигаться дальше, – сказал Налимов.

Директор «Металлурга»: «Налимов не останется. Будем искать за границей вратаря такого же уровня, как Кошечкин. В России таких нет»