Никулин заработает 42 млн рублей за 2 года в «Локомотиве» (Артур Хайруллин)

Теги Локомотив КХЛ Спорт-Экспресс деньги Степан Никулин Хоккей

Степан Никулин заработает 42 миллиона рублей за 2 года в «Локомотиве».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Зарплата нападающего «Локомотива» Степана Никулина в предстоящем сезоне – 19 миллионов рублей в год, в сезоне-2024/25 – на 4 миллиона в год больше», – написал Хайруллин.

В минувшем сезоне Никулин провел 61 игру за «Локомотив» в регулярном чемпионате и набрал 33 (14+19) очка. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в активе 22-летнего форварда 6 (2+4) баллов в 12 матчах.

По итогам сезона он был номинирован на приз лучшему новичку лиги.

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1 комментарий

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maska
Степан молодец!
Дальнейшего прогресса!
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