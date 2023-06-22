24 команды НХЛ запросили интервью с Симашевым перед драфтом. «Ванкувер» с 11-м выбором – среди них

Теги Локомотив Ванкувер НХЛ драфт НХЛ КХЛ Дэн Мильштейн Дмитрий Симашев Хоккей

Больше 20 команд намерены встретиться с Дмитрием Симашевым перед драфтом НХЛ.

Агент Дэн Мильштейн сообщил, что 24 клуба лиги хотят провести интервью с защитником системы «Локомотива» в преддверии драфта НХЛ.

Владеющий 11-м выбором на драфте «Ванкувер» входит в число этих команд.

В прошедшем сезоне Дмитрий Симашев провел 18 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.

В МХЛ хоккеист сыграл 29 игр в регулярном чемпионате, набрав 10 (1+9) очков. В плей-офф – 6 (2+4) баллов в 10 матчах.

7 комментариев

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Тагир Аминов
Смотрел американских экспертов и ютуберов, очень высоко они оценивают талант Симашева. Кто-то считает его лучшим защитником на драфте, ставя по таланту выше Пелинки и Райнбахнера. Так что не буду удивлен, если он уйдет до 15 выбора
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Kazanest
Ответ Саймон Гордый
Симашев - это новый Владимир Константинов Симашев-Никишин Синикин-Демидов- Скворцов Будущая русская пятёрка Детройта
Детройту придётся отдать 9 хоккеистов в Каролину, чтобы заполучить Никишина🙂
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Кино Музыка
Большой, но не толстый.
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Quiet Space
кто видел его игру, домосед?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Саймон Гордый
Симашев - это новый Владимир Константинов Симашев-Никишин Синикин-Демидов- Скворцов Будущая русская пятёрка Детройта
Детройт Бучельникова ещё взял
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hhlg
Ответ Тагир Аминов
Смотрел американских экспертов и ютуберов, очень высоко они оценивают талант Симашева. Кто-то считает его лучшим защитником на драфте, ставя по таланту выше Пелинки и Райнбахнера. Так что не буду удивлен, если он уйдет до 15 выбора
Очень катание хвалят
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