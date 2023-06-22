24 команды НХЛ запросили интервью с Симашевым перед драфтом. «Ванкувер» с 11-м выбором – среди них
Больше 20 команд намерены встретиться с Дмитрием Симашевым перед драфтом НХЛ.
Агент Дэн Мильштейн сообщил, что 24 клуба лиги хотят провести интервью с защитником системы «Локомотива» в преддверии драфта НХЛ.
Владеющий 11-м выбором на драфте «Ванкувер» входит в число этих команд.
В прошедшем сезоне Дмитрий Симашев провел 18 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.
В МХЛ хоккеист сыграл 29 игр в регулярном чемпионате, набрав 10 (1+9) очков. В плей-офф – 6 (2+4) баллов в 10 матчах.
7 комментариев