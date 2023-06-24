Дементьев о драфте НХЛ: «Бут и Симашев достойны быть высоко выбранными. У них есть все качества, необходимые любой команде»
Алексей Дементьев считает, что Бут и Симашев достойны высокого выбора на драфте.
Драфт НХЛ-2023 состоится в Нэшвилле 28-29 июня. Россияне из системы «Локомотива» могут быть выбраны в первом раунде драфта.
– Кто из россиян, кроме Матвея Мичкова, может быть выбран в первом-втором раунде драфта НХЛ?
– Мне очень нравятся своей игрой Даниил Бут и Дмитрий Симашев. Не знаю, как к ним относятся другие скауты. На мой взгляд, эти игроки достойны быть высоко выбранными на драфте. Первый, второй и третий раунд – это достаточно высоко в любом случае.
– В чем преимущества этих игроков?
– У них есть весь набор качеств, который необходим в любой команде НХЛ, – это хорошие росто-весовые показатели, владение шайбой, игровое чутье, катание, выбор позиции, продуктивность. Много факторов, которые позволяют с оптимизмом смотреть в будущее и перспективы данных хоккеистов, – сказал агент и хоккейный эксперт.
Мичков – 4-й («Сан-Хосе») в финальном рейтинге драфта НХЛ-2023 от Крэйга Баттона, Бут – 23-й («Рейнджерс»), Симашев – 24-й («Нэшвилл»)
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