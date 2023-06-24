Дементьев о драфте НХЛ: «Бут и Симашев достойны быть высоко выбранными. У них есть все качества, необходимые любой команде»

Теги Локомотив НХЛ драфт НХЛ КХЛ Алексей Дементьев Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

Алексей Дементьев считает, что Бут и Симашев достойны высокого выбора на драфте.

Драфт НХЛ-2023 состоится в Нэшвилле 28-29 июня. Россияне из системы «Локомотива» могут быть выбраны в первом раунде драфта. 

– Кто из россиян, кроме Матвея Мичкова, может быть выбран в первом-втором раунде драфта НХЛ?

– Мне очень нравятся своей игрой Даниил Бут и Дмитрий Симашев. Не знаю, как к ним относятся другие скауты. На мой взгляд, эти игроки достойны быть высоко выбранными на драфте. Первый, второй и третий раунд – это достаточно высоко в любом случае.

– В чем преимущества этих игроков?

– У них есть весь набор качеств, который необходим в любой команде НХЛ, – это хорошие росто-весовые показатели, владение шайбой, игровое чутье, катание, выбор позиции, продуктивность. Много факторов, которые позволяют с оптимизмом смотреть в будущее и перспективы данных хоккеистов, – сказал агент и хоккейный эксперт. 

Мичков – 4-й («Сан-Хосе») в финальном рейтинге драфта НХЛ-2023 от Крэйга Баттона, Бут – 23-й («Рейнджерс»), Симашев – 24-й («Нэшвилл»)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий