Дементьев о драфте НХЛ: «Бут и Симашев достойны быть высоко выбранными. У них есть все качества, необходимые любой команде»

Алексей Дементьев считает, что Бут и Симашев достойны высокого выбора на драфте.

Драфт НХЛ-2023 состоится в Нэшвилле 28-29 июня. Россияне из системы « » могут быть выбраны в первом раунде драфта.

– Кто из россиян, кроме Матвея Мичкова, может быть выбран в первом-втором раунде драфта НХЛ?

– Мне очень нравятся своей игрой и . Не знаю, как к ним относятся другие скауты. На мой взгляд, эти игроки достойны быть высоко выбранными на драфте. Первый, второй и третий раунд – это достаточно высоко в любом случае.

– В чем преимущества этих игроков?

– У них есть весь набор качеств, который необходим в любой команде НХЛ, – это хорошие росто-весовые показатели, владение шайбой, игровое чутье, катание, выбор позиции, продуктивность. Много факторов, которые позволяют с оптимизмом смотреть в будущее и перспективы данных хоккеистов, – сказал агент и хоккейный эксперт.

Мичков – 4-й («Сан-Хосе») в финальном рейтинге драфта НХЛ-2023 от Крэйга Баттона, Бут – 23-й («Рейнджерс»), Симашев – 24-й («Нэшвилл»)