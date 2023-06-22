Кирилл Воробьев об уходе из ЦСКА: «За меня просили 5 млн. В итоге заплатил я – в «Нефтехимике» вычли эти деньги из зарплаты. Я играл за 300 тысяч рублей, но был всем доволен»

Кирилл Воробьев высказался касательно ухода из ЦСКА в 2020 году.

– Сезон-2020/21 вы начинали в « » и провели там полтора месяца без каких-либо шансов.

– Я принадлежал ЦСКА и после «Сочи» мог вернуться только туда. За неделю до начала сборов мне позвонили из клуба и сообщили, что начинаю в высшей лиге. Тогда напросился на встречу с и спросил, рассчитывает ли он на меня в сезоне. Главный тренер и тут оказался предельно честен. «Ты, – говорит, – , хороший защитник, но я не вижу тебя в своей команде».

Это нормальные слова, никаких обид. Причем тренер пообещал, что обязательно скажет о своем решении руководству, чтобы ускорить трансфер. То есть мне надо было просто найти клуб в , чем я и занимался.

– Ходили разговоры, что вы продали машину, чтобы уйти из .

– Там не так было. Армейцы за меня просили пять миллионов. Я предложил, давайте продам машину, возьму из сбережений и заплачу необходимую сумму. Но в клубе мне сказали, что так не делается, они должны эти деньги провести официально, а если придет хоккеист, то это невозможно оформить.

В итоге я все равно заплатил. «Нефтехимик» взял меня, но из зарплаты у меня вычли эти пять миллионов.

Первый год я играл в Нижнекамске за минимальную зарплату 300 тысяч рублей, но был абсолютно всем доволен. Потому что прекрасно понимал, что если задержусь в ВХЛ на весь сезон, то потом не выберусь, – сказал защитник «Автомобилиста».