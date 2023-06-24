Алексей Дементьев: «Шестеркин – лучший вратарь НХЛ. Рядом с ним никто не стоит»

Теги Рейнджерс Бостон Детройт Эдмонтон НХЛ Дмитрий Орлов Алексей Дементьев Игорь Шестеркин Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Давид Пастрняк Мориц Зайдер Хоккей

Агент Алексей Дементьев назвал Игоря Шестеркина лучшим вратарем НХЛ.

«Лучший вратарь НХЛ – это Шестеркин. Рядом с ним никто не стоит. По своему таланту, игре, психологической устойчивости он многих топовых вратарей опережает. Игорь — лучший, кого знаю.

Кого можно добавить из полевых хоккеистов в символическую сборную к нему? По прошедшему сезону в нападение, однозначно будут: Пастрняк из «Бостона», Драйзайтль и Макдэвид из «Эдмонтона». Если с форвардами я почти не сомневался, то с защитой сложнее. Пускай будет немец Зайдер из «Детройта» и Дмитрий Орлов. Орлов провел великолепную часть сезона в «Бостоне». 

Да, «мишки» выбыли в первом раунде Кубка Стэнли, но то, как наш защитник играл... Забивал, отдавал передачи, в обороне был надежный. Я сначала думал, на место Орлова поставить Йоси из «Нэшвилла» или Макара из «Колорадо», – сказал Дементьев. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
душнила
Стоило Васе один сезон провалить,так о нем сразу забыли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Безусловно, это не так.

Безоговорочно лучшим можно быть в моменте, на длинной дистанции всегда будет группа великих, из которых то один то другой будет чуть лучше.

У Василевского есть несколько лет доминирования, гайки и конн смайт. А что из этого к настоящему моменту есть у Шестёркина? Так-то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий