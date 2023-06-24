Алексей Дементьев: «Шестеркин – лучший вратарь НХЛ. Рядом с ним никто не стоит»

Агент Алексей Дементьев назвал Игоря Шестеркина лучшим вратарем НХЛ.

«Лучший вратарь – это . Рядом с ним никто не стоит. По своему таланту, игре, психологической устойчивости он многих топовых вратарей опережает. Игорь — лучший, кого знаю.

Кого можно добавить из полевых хоккеистов в символическую сборную к нему? По прошедшему сезону в нападение, однозначно будут: из « », Драйзайтль и Макдэвид из « ». Если с форвардами я почти не сомневался, то с защитой сложнее. Пускай будет немец Зайдер из «Детройта» и Дмитрий Орлов. Орлов провел великолепную часть сезона в «Бостоне».

Да, «мишки» выбыли в первом раунде Кубка Стэнли, но то, как наш защитник играл... Забивал, отдавал передачи, в обороне был надежный. Я сначала думал, на место Орлова поставить Йоси из «Нэшвилла» или Макара из «Колорадо», – сказал Дементьев.