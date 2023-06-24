Крикунов о Суперсерии-1975/76: «В Питтсбурге нашим телохранителем был здоровяк по имени Пол. Раньше он служил в охране президента США»

Теги болельщики происшествия Питтсбург Айлендерс Владимир Крикунов НХЛ суперсерия чемпионат СССР Крылья Советов Политика Хоккей

Владимир Крикунов сообщил, что «Крылья Советов» охранял экс-телохранитель президента США.

Игрок принял участие в Суперсерии-1975/76 в составе команды.

«Крылья Советов» провели 4 матча с клубами НХЛ, потерпев 1 поражение от «Баффало» со счетом 6:12. 

– До сих пор, наверное, не знаете, как про­играли с таким счетом.

– На самом деле обстановка уже перед матчем с «Питтсбургом» сложилась непростая. Тогда в Союзе возникли скандалы вокруг иммиграции евреев.

В один из годов свободный выезд разрешили – из Латвии тогда много народу уехало. Под Торонто даже образовался целый городок наших бывших соотечественников, тысяч тридцать человек. А потом гайки вновь закрутили, железный занавес наступил. Вот выходцы из СССР против этого и протестовали, хотели видеть своих родственников.

– Каким образом?

– Например, решили нам сорвать встречу в Питтсбурге, сплошным кольцом окружили местный дворец спорта. Но просто не знали, что мы на игру приезжаем заранее, бывает за три часа. А они буквально перед матчем выстроили цепь, думали, что мы появимся за несколько минут до стартового вбрасывания: переоделись, вышли и сразу играть. Всякие инциденты происходили. Бросали на лед пакеты с краской…

– Какой-то вандализм. А как же полиция?

– Особенно много летело с трибун в Нью-Йорке, в последнем матче серии с «Айлендерс». Что же касается полиции… В Питтсбурге по этим причинам нас охраняли очень тщательно. Тем более что у нас гостиница недалеко находилась от дворца спорта. И вот мы идем на арену, и рядом с нами едет полицейский на мотоцикле.

Запомнился такой здоровяк по имени Пол – раньше он служил в охране американского президента. А здесь стал нашим телохранителем.

– Чувствовали себя спокойнее?

– Мы занимали в гостинице целый этаж, и там располагалась полиция, никого не пускали. При входе копы тщательно сверяли фотографии, чтобы никто посторонний в нашу сторону пробраться не мог, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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