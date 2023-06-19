Крикунов об Овечкине после карьеры: «Может, окажется в Госдуме. Вряд ли будет тренером. Настолько наиграется, что ему будет не до хоккея»

Владимир Крикунов предположил, что Александр Овечкин станет депутатом после хоккейной карьеры.

«Сложно сказать, станет ли тренером после окончания карьеры игрока.

Все будет зависеть от его желания, если оно появится. Но, думаю, он вряд ли будет тренером, а пойдет в другую стезю.

Мне кажется, он к окончанию карьеры настолько наиграется, что ему будет не до хоккея, будет работать в другой сфере.

Но он как-то все равно будет связан с хоккеем. Может быть, он окажется в Госдуме», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.