Крикунов об Овечкине после карьеры: «Может, окажется в Госдуме. Вряд ли будет тренером. Настолько наиграется, что ему будет не до хоккея»

Теги Вашингтон Владимир Крикунов Александр Овечкин НХЛ Государственная дума Политика Хоккей

Владимир Крикунов предположил, что Александр Овечкин станет депутатом после хоккейной карьеры.

«Сложно сказать, станет ли Александр Овечкин тренером после окончания карьеры игрока.

Все будет зависеть от его желания, если оно появится. Но, думаю, он вряд ли будет тренером, а пойдет в другую стезю.

Мне кажется, он к окончанию карьеры настолько наиграется, что ему будет не до хоккея, будет работать в другой сфере.

Но он как-то все равно будет связан с хоккеем. Может быть, он окажется в Госдуме», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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9 комментариев

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Lermont
Ответ Bashibuzuck
Чтож вы всех в Думу то суёте?🤨
Ну так идеальный же кандидат. Ни образования, ни компетенций за пределами хоккея, ни мнения, отличного от линии партии
+5
0
+5
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Bashibuzuck
Чтож вы всех в Думу то суёте?🤨
+4
0
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Ебздрогыч
После создания путинтима место в госдуме забронировано автоматически
+4
0
+4
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Ебздрогыч
Человек всю жизнь играет в хоккей, знает только про хоккей. Кем ему быть после карьеры? Конечно же депутатом госдумы, это же максимально логично!
+3
0
+3
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k-kaprizov
Будет президентом Вашингтон Кэпиталс, нужна ему ваша дума 300 лет.
+2
0
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Амфитрион
Искренне желаю Саше не возвращаться, не надо нам еще разочарований в прежних кумирах
+1
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Рус Киссенжер
вот вам кругозор крикунова. как у канарейки.
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3pointmaster
Ответ Bashibuzuck
Чтож вы всех в Думу то суёте?🤨
административный, финансовый ресурс не ограниченный, узнаваемость на высоте, нигде не запятнан - идеальный кандидат.
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Аморалинни
Ответ Lermont
Ну так идеальный же кандидат. Ни образования, ни компетенций за пределами хоккея, ни мнения, отличного от линии партии
А что, Ови не может быть депутатом и работать в каком-нибудь комитете по спорту?))
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