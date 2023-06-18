Форвард «Питтсбурга» Цукер рассчитывает на зарплату около 5 млн долларов в год по новому контракту

Джейсон Цукер хочет получать 5 миллионов долларов в год по новому контракту.

У 31-летнего нападающего завершился контракт с «Питтсбугом» с окладом 5,5 млн долларов в год. может выйти на рынок свободных агентов.

Ожидается, что форвард по новой сделке рассчитывает получить схожие с предыдущим договором условия – около 5 млн долларов в год.

Цукер набрал 48 (27+21) очков при полезности «минус 4» в 78 матчах регулярного чемпионата в прошедшем сезоне.

В общей сложности в лиге нападающий записал на свой счет 338 (182+156) баллов в 628 играх.