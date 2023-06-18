Форвард «Питтсбурга» Цукер рассчитывает на зарплату около 5 млн долларов в год по новому контракту

Теги возможные переходы Питтсбург НХЛ Джейсон Цукер Хоккей

Джейсон Цукер хочет получать 5 миллионов долларов в год по новому контракту.

У 31-летнего нападающего завершился контракт с «Питтсбугом» с окладом 5,5 млн долларов в год. Джейсон Цукер может выйти на рынок свободных агентов.

Ожидается, что форвард по новой сделке рассчитывает получить схожие с предыдущим договором условия – около 5 млн долларов в год.

Цукер набрал 48 (27+21) очков при полезности «минус 4» в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне.

В общей сложности в лиге нападающий записал на свой счет 338 (182+156) баллов в 628 играх.

8 комментариев

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Du Du
Мечтать не вредно.
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Камиль Мухаметшин
3,5 млн край
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Mohnatiy
Какой жадный Цукерман
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Ахмет Камысов
Ответ Камиль Мухаметшин
3,5 млн край
Можно и вообще 2-2,5
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Oleg1899
на эти деньги можно барбашева подписать
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Дима Миронов
тогда Барбашев может просить 7 на 7
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rent56
4 млн край, полсезона лечится , ещё ели вкатывается, совершенно не важная часть деталь команды, его впихнуть бы куда нибудь, и подписать Барбашева за 5 млн.
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Ivan Juniorovich
Не стоит даже 4
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