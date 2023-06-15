Президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям Дубас получил докторскую степень Университета Брока

Кайл Дубас получил докторскую степень Университета Брока.

Президент « » по хоккейным операциям, получивший высшее образование в области спортивного менеджмента в 2007 году, обратился выпускникам 2023 года.

«Поступление в Университет Брока изменило всю мою жизнь. По-другому просто и не скажешь.

Это открыло мне дверь к невероятным личным и профессиональным возможностям, которые у меня когда-либо были», – сказал .

Фото: официальный сайт Университета Брока