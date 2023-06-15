Президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям Дубас получил докторскую степень Университета Брока

Теги Питтсбург фото НХЛ Кайл Дубас Хоккей

Кайл Дубас получил докторскую степень Университета Брока.

Президент «Питтсбург» по хоккейным операциям, получивший высшее образование в области спортивного менеджмента в 2007 году, обратился выпускникам 2023 года.

«Поступление в Университет Брока изменило всю мою жизнь. По-другому просто и не скажешь.

Это открыло мне дверь к невероятным личным и профессиональным возможностям, которые у меня когда-либо были», – сказал Кайл Дубас.

Фото: официальный сайт Университета Брока

2 комментария

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