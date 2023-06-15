Президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям Дубас получил докторскую степень Университета Брока
Кайл Дубас получил докторскую степень Университета Брока.
Президент «Питтсбург» по хоккейным операциям, получивший высшее образование в области спортивного менеджмента в 2007 году, обратился выпускникам 2023 года.
«Поступление в Университет Брока изменило всю мою жизнь. По-другому просто и не скажешь.
Это открыло мне дверь к невероятным личным и профессиональным возможностям, которые у меня когда-либо были», – сказал Кайл Дубас.
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