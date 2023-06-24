Бабаев о Фисенко в «Ладе»: «Это команда с амбициями и традициями, не дебютант. На Михаила рассчитывают как на лидера. Даже капитана, может»

Шуми Бабаев высказался о переходе форварда Михаила Фисенко в «Ладу».

33-летний форвард подписал контракт с клубом из Тольятти на один год.

«Мне очень понравилась сделка с «Ладой», мы вели переговоры и с другими командами, но нигде я не увидел такого сильного желания со стороны команды и тренера. В Тольятти все срослось. Для меня « » не новая команда, а команда с амбициями и традициями. Я ее не рассматриваю как дебютанта .

На Михаила рассчитывают как на лидера, может, даже как на капитана команды. Фисенко любит принимать новые вызовы, он попытается помочь команде побороться за плей-офф. Контракты в Тольятти нормальные, никакого занижения нет. Если сумма чуть ниже рынка, то есть возможности убрать что-то в бонусы.

Переговоры с Рафиком Якубовым прошли легко. Бросаться и сорить деньгами они не могут, но, повторюсь, доводили бонусами. Все адекватно и нормально», – сообщил агент хоккеиста.