Бабаев о Фисенко в «Ладе»: «Это команда с амбициями и традициями, не дебютант. На Михаила рассчитывают как на лидера. Даже капитана, может»

Теги Лада Рафик Якубов Шуми Бабаев КХЛ Михаил Фисенко Чемпионат.com Хоккей

Шуми Бабаев высказался о переходе форварда Михаила Фисенко в «Ладу».

33-летний форвард подписал контракт с клубом из Тольятти на один год. 

«Мне очень понравилась сделка с «Ладой», мы вели переговоры и с другими командами, но нигде я не увидел такого сильного желания со стороны команды и тренера. В Тольятти все срослось. Для меня «Лада» не новая команда, а команда с амбициями и традициями. Я ее не рассматриваю как дебютанта КХЛ.

На Михаила рассчитывают как на лидера, может, даже как на капитана команды. Фисенко любит принимать новые вызовы, он попытается помочь команде побороться за плей-офф. Контракты в Тольятти нормальные, никакого занижения нет. Если сумма чуть ниже рынка, то есть возможности убрать что-то в бонусы.

Переговоры с Рафиком Якубовым прошли легко. Бросаться и сорить деньгами они не могут, но, повторюсь, доводили бонусами. Все адекватно и нормально», – сообщил агент хоккеиста. 

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