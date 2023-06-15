Фетисов о критериях МОК: «Этот беспредел создан, чтобы расколоть наше общество. Решения на государственном уровне быть не должно. Спортсменам нужно самим обозначить свою позицию»

Теги Вячеслав Фетисов МОК Государственная дума Политика Р-Спорт Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о рекомендациях МОК по допуску россиян на турниры.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Депутат Госдумы считает, что спортсмены должны самостоятельно обозначить свою позицию по нейтральному статусу.

«Единого решения на государственном уровне быть не должно. Не уверен, что ключевой должна быть и позиция национальных федераций.

Весь этот беспредел в отношении российских спортсменов создан для того, чтобы расколоть наше общество. Необходимо принимать такие решения, которые не позволят это сделать.

Самим спортсменам нужно все взвесить, обсудить и обозначить свою позицию», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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10 комментариев

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Влад Великий
По-моему, никто так не расколол российское общество, как вы 24.02.2022
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Александр Колодин
Фетисов говорит неправду. Российское общество было расколото 24 февраля 2022 года. Рекомендации МОК как раз направлены на то, чтобы российское общество объединилось в единое целое против войны и агрессии.
+11
-3
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Viks
Не должно быть решения государства о запрете ехать.
+7
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Санитар-волк
Крайне стыдно видеть великого хоккеиста, ставшего ничтожным чинушей.
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Viks
Решения на государственном уровне быть не должно." --- Врёшь братец, должно. Во-первых, должно быть решение государства по финансированию или НЕфинансированию нейтралов.
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Девушка Безимени
только спортсменам?
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Борис Кицис
Чья бы корова мычала.
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