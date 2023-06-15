Фетисов о критериях МОК: «Этот беспредел создан, чтобы расколоть наше общество. Решения на государственном уровне быть не должно. Спортсменам нужно самим обозначить свою позицию»

Вячеслав Фетисов высказался о рекомендациях МОК по допуску россиян на турниры.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Депутат Госдумы считает, что спортсмены должны самостоятельно обозначить свою позицию по нейтральному статусу.

«Единого решения на государственном уровне быть не должно. Не уверен, что ключевой должна быть и позиция национальных федераций.

Весь этот беспредел в отношении российских спортсменов создан для того, чтобы расколоть наше общество. Необходимо принимать такие решения, которые не позволят это сделать.

Самим спортсменам нужно все взвесить, обсудить и обозначить свою позицию», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.