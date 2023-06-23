Беттмэн об арене «Аризоны»: «У них есть несколько вариантов. Думаю, к середине сезона у нас должно быть довольно хорошее представление о том, в какой ситуации они находятся»

Гэри Беттмэн высказался о ситуации с «Аризоной».

Ранее стало известно, что жители пригорода Финикса Темпе не поддержали на референдуме предложенный клубом вариант строительства спортивно-развлекательного комплекса.

В следующем сезоне « » продолжит играть на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны.

«Они находятся в процессе изучения альтернативных вариантов, которые у них есть в столичном районе Финикса. И у них действительно есть несколько вариантов.

Я думаю, к середине сезона у нас должно быть довольно хорошее представление о том, в какой ситуации они находятся. И если нам нужно будет изучить дополнительные варианты, мы проконсультируемся с руководством и решим, что делать», – сказал комиссионер НХЛ Беттмэн в интервью Sportsnet.