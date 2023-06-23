Беттмэн об арене «Аризоны»: «У них есть несколько вариантов. Думаю, к середине сезона у нас должно быть довольно хорошее представление о том, в какой ситуации они находятся»

Теги Аризона Гэри Беттмэн НХЛ Хоккей

Гэри Беттмэн высказался о ситуации с «Аризоной».

Ранее стало известно, что жители пригорода Финикса Темпе не поддержали на референдуме предложенный клубом вариант строительства спортивно-развлекательного комплекса.

В следующем сезоне «Аризона» продолжит играть на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны. 

«Они находятся в процессе изучения альтернативных вариантов, которые у них есть в столичном районе Финикса. И у них действительно есть несколько вариантов.

Я думаю, к середине сезона у нас должно быть довольно хорошее представление о том, в какой ситуации они находятся. И если нам нужно будет изучить дополнительные варианты, мы проконсультируемся с руководством и решим, что делать», – сказал комиссионер НХЛ Беттмэн в интервью Sportsnet.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
progexpNN
То есть, эта тягомотина с новой ареной продлиться ещё не менее 5-ти лет. А за это время из Аризоны разбегутся все более-менее приличные игроки. И будет Аризона записным аутсайдером, который играет не за спортивный результат, а только чтобы собирать драфт-пики. И, очень сомнительно, что у этой команды останется фанатская база.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий