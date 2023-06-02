Орлов о проигрыше «Бостона» в первом раунде: «Команда реально сильная, но говорили, что у победителя регулярки не складывается в плей-офф. В подсознании это засело»

Дмитрий Орлов прокомментировал поражение «Бостона» в первом раунде Кубка Стэнли..

Команда уступила «Флориде» со счетом 3-4 в серии.

– Команда-то реально сильная, побила несколько старых рекордов по набранным очкам, выиграла Президентский кубок.

Но, может быть, это и сказалось в плей-офф. На втором этапе турнира особые матчи – это всем известный факт. Видимо, не смогли перестроиться.

Плюс все постоянно говорят о том, что у победителя регулярного чемпионата не складывается в плей-офф. В подсознании это тоже засело.

– Лично вы сыграли здорово, это все отмечали.

– Делал то, что умел. Легко вливаться в сильную команду, но в плей-офф мы выступили неудачно.

– Были ли моменты, за которые вы себя укоряете?

– В седьмом матче шайба после моего броска попала в перекладину. Забей, может быть, все и изменилось бы.

– Ну какая это ошибка, чего вы наговариваете?

– Не было такого, чтобы я где-то сыграл совсем плохо, не сделал каких-то элементарных вещей. Но у нас командный вид спорта.

Странно говорить, что я в порядке, но команда при этом проиграла. Так что моя вина есть, раз мы не прошли «Флориду», – сказал защитник «Брюинс» Дмитрий Орлов.