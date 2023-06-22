Главный европейский скаут НХЛ: «Мичков – особенный хоккеист и невероятный талант, но Карлссон играл стабильно весь сезон и заслужил первое место в рейтинге»

Главный европейский скаут НХЛ сопоставил Матвея Мичкова и Лео Карлссона.

«Карлссон хорошо начал сезон в молодежной сборной на некоторых турнирах, затем провел сильный чемпионат со своим клубом в Швеции, сильно сыграл в плей-офф и впечатляюще выглядел на ЧМ-2023.

В целом считаю, что он совершенный игрок, хорошо сражается, у него крупное телосложение, много мастерства, он талантлив.

Карлссон и Мичков – два отличных хоккеиста, но Лео играл более стабильно в течение сезона и заслужил первое место [в рейтингах среди европейцев].

Мичков – особенный игрок, у которого много мастерства, он силен при игре у бортов. Невероятный талант», – сказал главный европейский скаут НХЛ Янне Вуоринен.