Эдуард Шале: «Думаю, что могу играть в таком же стиле, как Юбердо, а то и лучше, может быть»

Эдуард Шале сравнил свой стиль игры с Джонатаном Юбердо.

«Я играю в таком же стиле, как и он. Я постоянно наблюдаю за ним и просматриваю некоторые видео из его игры в юниорской лиге, когда он был молод.

Думаю, что могу быть в том же стиле, что и , а может быть, и лучше.

Посмотрим. Я думаю, что смогу, но это долгий путь», – сказал 18-летний чешский нападающий Эдуард Шале, который может быть выбран в первом раунде драфта .

В прошедшем сезоне форвард выступал за «Комету Брно» в чемпионате Чехии, набрав 14 (7+7) очков в 43 матчах.