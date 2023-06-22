Эдуард Шале: «Думаю, что могу играть в таком же стиле, как Юбердо, а то и лучше, может быть»

Теги НХЛ драфт НХЛ Джонатан Юбердо Эдуард Шале Хоккей

Эдуард Шале сравнил свой стиль игры с Джонатаном Юбердо.

«Я играю в таком же стиле, как и он. Я постоянно наблюдаю за ним и просматриваю некоторые видео из его игры в юниорской лиге, когда он был молод.

Думаю, что могу быть в том же стиле, что и Джонатан Юбердо, а может быть, и лучше.

Посмотрим. Я думаю, что смогу, но это долгий путь», – сказал 18-летний чешский нападающий Эдуард Шале, который может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ.

В прошедшем сезоне форвард выступал за «Комету Брно» в чемпионате Чехии, набрав 14 (7+7) очков в 43 матчах.

1 комментарий

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fassakh
Монреаль Детройт Виннипег в середине драфта думаю его вполне могут забрать.
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