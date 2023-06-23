Хаусли, Майк Пека и Дэн Мьюз вошли в тренерский штаб «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Майк Пека Питер Лавиолетт НХЛ Фил Хаусли Хоккей

Фил Хаусли, Майк Пека и Дэн Мьюз вошли в тренерский штаб «Рейнджерс».

Клуб назначил Хаусли заместителем главного тренера, Мьюза и Пеку – помощниками тренера.

Хаусли был помощником главного тренера «Аризоны» с 2019 по 2022 год. Ранее он занимал пост главного тренера «Баффало» (с 2017 по 2019 год) и был помощником Питера Лавиолетта в «Нэшвилле» (с 2013 по 2017 год).

Мьюз в сезоне-2022/23 был главным тренером сборной США U18. Ранее он 3 года работал помощником Лавиолетта в «Нэшвилле».

Пека последние два сезона провел в АХЛ в качестве помощника тренера «Рочестер Америкэнс». В сезоне-2020/21 он был членом штаба Лавиолетта в «Вашингтоне».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий