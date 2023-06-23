Фил Хаусли, Майк Пека и Дэн Мьюз вошли в тренерский штаб «Рейнджерс».

Клуб назначил заместителем главного тренера, Мьюза и Пеку – помощниками тренера.

Хаусли был помощником главного тренера «Аризоны» с 2019 по 2022 год. Ранее он занимал пост главного тренера «Баффало» (с 2017 по 2019 год) и был помощником в «Нэшвилле» (с 2013 по 2017 год).

Мьюз в сезоне-2022/23 был главным тренером сборной США U18. Ранее он 3 года работал помощником Лавиолетта в «Нэшвилле».

Пека последние два сезона провел в АХЛ в качестве помощника тренера «Рочестер Америкэнс». В сезоне-2020/21 он был членом штаба Лавиолетта в «Вашингтоне».