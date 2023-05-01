«Металлург» объявил об уходе Лайпсика, Керри, Керрана, Фисенко и еще 4 игроков

Теги Металлург Мг переходы КХЛ Александр Бурмистров Михаил Фисенко Анатолий Никонцев Артем Земченок Брендан Лайпсик Андрей Чибисов Джош Керри Коди Керран Хоккей

«Металлург» объявил об уходе Брендана Лайпсика, Джоша Керри, Коди Керрана и еще 5 игроков.

1 мая в КХЛ открывается трансферный рынок. 

«Спасибо за работу, парни!

Защитники Коди Керран и Артем Земченок, а также нападающие Александр Бурмистров, Джош Керри, Брендан Лайпсик, Анатолий Никонцев, Андрей Чибисов и Михаил Фисенко покидают «Металлург».

Мы благодарим каждого за игру в «Металлурге», за самоотдачу на поле и за его пределами! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в телеграм-канале магнитогорцев. 

13 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Жаль что Лайпсик ушёл, остальные ожидаемо
+7
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+7
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Сергей Орлов
Лайпсика с руками оторвут.
+5
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102RUS174
У Лайпсика скорость и ведение шайбы хорошее , но завершение отвратительное,на 100% не дорабатывает моменты, так что спасибо за работу.
+4
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Поговорим о разном
Вот это ход!!!???? А Брендан Лайпсик теперь куда??? Вроде из всех легионеров не самый плохой. Мне был по игре всегда симпатичен. А новому главному тренеру Металлургов - не пригодился бы???? Не везёт ему как-то с клубами. (включая ещё времена НХЛ). Парень старается вроде, а клубы ему - "досвиданья" дают.
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Stepan Moris
Какая хорошая новость!!! А Яковлева зачем оставили? И о какой самоотдаче вышеперечисленных игроков можно говорить? Двое, если только: Лайпсик, но завершения нет и Керран самоотверженно ловил на себя шайбы. Больше нечего сказать.
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Олег
Хорошо что Майе сохранили.
Похоже и Паскуале остался...
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Олег
Ответ Фёдор Кузнецов
Жаль что Лайпсик ушёл, остальные ожидаемо
Да за Лайпсика жалко.
А остальным,спасибо за игру.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Олег
Хорошо что Майе сохранили. Похоже и Паскуале остался...
Скорее всего будет тройка легионеров Паскуале, Майе, Пресс
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Олег
Ответ Фёдор Кузнецов
Скорее всего будет тройка легионеров Паскуале, Майе, Пресс
Да,я тоже так думаю.В связи с лимитом не плохо...
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Павел Каньшин
Ответ Фёдор Кузнецов
Скорее всего будет тройка легионеров Паскуале, Майе, Пресс
Паскуале амплуа сменит?)
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Павел Каньшин
Ответ Фёдор Кузнецов
Зачем? 3 легионера в клубе
Если в этом плане тройка, то да.
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Фунтяра
Ответ Поговорим о разном
Вот это ход!!!???? А Брендан Лайпсик теперь куда??? Вроде из всех легионеров не самый плохой. Мне был по игре всегда симпатичен. А новому главному тренеру Металлургов - не пригодился бы???? Не везёт ему как-то с клубами. (включая ещё времена НХЛ). Парень старается вроде, а клубы ему - "досвиданья" дают.
В этом и беда, что вроде старается, но за 3 сезона в КХЛ стало понятно - не будет он делать результат. И по зп наверняка запросил увеличение, но не наиграл на него.
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