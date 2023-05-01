«Металлург» объявил об уходе Лайпсика, Керри, Керрана, Фисенко и еще 4 игроков
«Металлург» объявил об уходе Брендана Лайпсика, Джоша Керри, Коди Керрана и еще 5 игроков.
1 мая в КХЛ открывается трансферный рынок.
«Спасибо за работу, парни!
Защитники Коди Керран и Артем Земченок, а также нападающие Александр Бурмистров, Джош Керри, Брендан Лайпсик, Анатолий Никонцев, Андрей Чибисов и Михаил Фисенко покидают «Металлург».
Мы благодарим каждого за игру в «Металлурге», за самоотдачу на поле и за его пределами! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в телеграм-канале магнитогорцев.
Похоже и Паскуале остался...
А остальным,спасибо за игру.