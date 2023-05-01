«Металлург» объявил об уходе Лайпсика, Керри, Керрана, Фисенко и еще 4 игроков

«Металлург» объявил об уходе Брендана Лайпсика, Джоша Керри, Коди Керрана и еще 5 игроков.

1 мая в открывается трансферный рынок.

«Спасибо за работу, парни!

Защитники Коди Керран и , а также нападающие , Джош Керри, , Анатолий Никонцев, и Михаил Фисенко покидают «Металлург».

Мы благодарим каждого за игру в «Металлурге», за самоотдачу на поле и за его пределами! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в телеграм-канале магнитогорцев.