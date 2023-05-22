Форвард «Металлурга» Лайпсик близок к переходу в СКА

Теги Металлург Мг СКА возможные переходы КХЛ Брендан Лайпсик Хоккей

Брендан Лайпсик может стать игроком СКА.

29-летний канадский нападающий должен подписать контракт с петербургским клубом в ближайшее время, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Арутр Хайруллин.

Два последних сезона Брендан Лайпсик провел в составе «Металлурга», с которым в 2022 году дошел до финала Кубка Гагарина.

В минувшем сезоне форвард набрал 44 (11+33) очка в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 11 (2+9) баллов в 11 играх.

В матче прошедшего регулярного чемпионата между СКА и «Металлургом» главный тренер питерцев Роман Ротенберг, комментируя удаление Захара Бардакова, толкнувшего Лайпсика на борт, заявил, что «актерское канадское мастерство соперника сработало».

19 комментариев

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Александр Романов
Логично , надо усиливать десятое звено
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Scrappy_Coco
жалко Лайпсика, хороший игрок идёт в такое болото...
+17
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Dima91Caps
там какой-то особенный потолок? как они поместят всех?
+8
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J-12
ещё в принципе человек 60 подписать можно
+4
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Кеша
Потолок зарплат ? Нет не слышали. Ротенберг решил всю лигу играющих скупить. Дайте ему уже Кубок Гагарина и его фамилию большими буквами по центру .
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Ruar
Ответ Dima91Caps
там какой-то особенный потолок? как они поместят всех?
Легко, в фармы сплавят ненужных, либо обменяют.
Вон Зислис говорит, что 15 человек из ска в ладу уедут
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Кеша
Такой беспредел ! Такую помойку устроили из лиги.
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Sever12
Куда этому кучерявому столько игроков, тем более у него же лучшая система он готовит российских игроков, а тут будет тренировать игрока для заклятого врага....тут скорее шаг ослабить потенциальных соперников, хотя это и есть основная стратегия системы, не себе не людям называется.
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Azevedo51
И это при условии, что Яшкина ещё вполне могут сохранить:

Лайпсик - Кадейкин - Грицюк (?)
Жафяров (?)/Толчинский - Хуснутдинов - Хайруллин
Алистров - Бардаков - Зыков

…. Зотов, Галимов, Воробьев, Комаров, Мичков, Дедунов, Моисеев, Зинченко

Это так, на вскидку кого вспомнил в составе ска. Уж Попугаева и Алтыбармакяна и прочих сочинских сольют в Ладу, наверняка ещё половину из списка вышеперечисленных, но все равно перебор громадный. И самое смешное, если Яшкин уйдёт, уберут Жафярова и учитывая уход Гусева состав ска сильнее уж точно не станет (Толчи, Грицюк и Лайпсик) суммарно плюс минус того же уровня, но уж точно не сильнее

Эксперименты продолжаются. Кто в этой лиге ещё не успел подписать трёхлетние и четырехлетние контракты со ска?)
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максим зайцев
Система СКА называется пылесос
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viktorpavlov70
ха-ха-ха. Система Йозе в действии. Ещё один воспитанник едет.
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Рамазан Сарвардинов
они всё равно не выиграет кубок гагарина, а цска
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Михаил Вагин
Лучше уж Толчинский
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Alexey Alexeev
Нужен матч Челси - СКА
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Габорик
А потом в Ладу :)
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BVB Ultras
Ответ Кеша
Потолок зарплат ? Нет не слышали. Ротенберг решил всю лигу играющих скупить. Дайте ему уже Кубок Гагарина и его фамилию большими буквами по центру .
Просто всех хотят поиграть под руководством великого рулевого красной машины, поэтому соглашаются на минимальные контракты.
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Александр Рыбаков
Ответ Кеша
Потолок зарплат ? Нет не слышали. Ротенберг решил всю лигу играющих скупить. Дайте ему уже Кубок Гагарина и его фамилию большими буквами по центру .
кубок Гагарина с портретом ротенберга
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