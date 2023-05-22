Форвард «Металлурга» Лайпсик близок к переходу в СКА
Брендан Лайпсик может стать игроком СКА.
29-летний канадский нападающий должен подписать контракт с петербургским клубом в ближайшее время, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Арутр Хайруллин.
Два последних сезона Брендан Лайпсик провел в составе «Металлурга», с которым в 2022 году дошел до финала Кубка Гагарина.
В минувшем сезоне форвард набрал 44 (11+33) очка в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 11 (2+9) баллов в 11 играх.
В матче прошедшего регулярного чемпионата между СКА и «Металлургом» главный тренер питерцев Роман Ротенберг, комментируя удаление Захара Бардакова, толкнувшего Лайпсика на борт, заявил, что «актерское канадское мастерство соперника сработало».
Вон Зислис говорит, что 15 человек из ска в ладу уедут
Лайпсик - Кадейкин - Грицюк (?)
Жафяров (?)/Толчинский - Хуснутдинов - Хайруллин
Алистров - Бардаков - Зыков
…. Зотов, Галимов, Воробьев, Комаров, Мичков, Дедунов, Моисеев, Зинченко
Это так, на вскидку кого вспомнил в составе ска. Уж Попугаева и Алтыбармакяна и прочих сочинских сольют в Ладу, наверняка ещё половину из списка вышеперечисленных, но все равно перебор громадный. И самое смешное, если Яшкин уйдёт, уберут Жафярова и учитывая уход Гусева состав ска сильнее уж точно не станет (Толчи, Грицюк и Лайпсик) суммарно плюс минус того же уровня, но уж точно не сильнее
Эксперименты продолжаются. Кто в этой лиге ещё не успел подписать трёхлетние и четырехлетние контракты со ска?)