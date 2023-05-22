Форвард «Металлурга» Лайпсик близок к переходу в СКА

Брендан Лайпсик может стать игроком СКА.

29-летний канадский нападающий должен подписать контракт с петербургским клубом в ближайшее время, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Арутр Хайруллин.

Два последних сезона провел в составе « », с которым в 2022 году дошел до финала Кубка Гагарина.

В минувшем сезоне форвард набрал 44 (11+33) очка в 65 матчах Фонбет чемпионата . В плей-офф на его счету 11 (2+9) баллов в 11 играх.

В матче прошедшего регулярного чемпионата между и «Металлургом» главный тренер питерцев Роман Ротенберг, комментируя удаление Захара Бардакова, толкнувшего Лайпсика на борт, заявил, что «актерское канадское мастерство соперника сработало».