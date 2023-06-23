Владелец «Юты» о клубе НХЛ в Солт-Лейк-Сити: «Уверен, что хоккей здесь будет процветать – как в Сиэтле и Лас-Вегасе»

Теги НБА бизнес НХЛ Вегас Сиэтл Райан Смит Хоккей

Владелец «Юты» считает, что возможный клуб НХЛ в Солт-Лейке будет популярным.

В марте стало известно, что Райан Смит встретился с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном.

«Мы не просто готовы, но и уверены, что хоккей здесь будет процветать – как в Сиэтле и Лас-Вегасе. У меня нет никаких сомнений на этот счет. 

Мы хотим быть хорошими партнерами для лиги. Верим, что наша группа сможет справиться с управлением еще одним спортивным клубом (Смит также является совладельцем клуба МЛС «Реал Солт-Лейк» – прим. Sports.ru). 

Да, в ближайшие 20 лет может потребоваться строительство новой арены. У нас есть огромная возможность построить что-то уникальное. И я хоккей – серьезный катализатор для этого», – сказал Смит. 

Смит ранее входил в список претендентов на приобретение «Питтсбурга», который в конечном итоге перешел во владение Fenway Sports Group. 

Солт-Лейк-Сити претендует на проведение Олимпийских игр в 2030 году. Это может привести к созданию новых объектов, включая арену для команд НБА и НХЛ.

«Аризона» может переехать в Техас или Юту. Жители заблокировали строительство новой арены

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hershe1
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ hershe1
Комментарий удален модератором
Что-то тяжело приживается хоккей на знойной аризонщине. Уж лучше "койотам" в Скалистые горы перебраться, тамошние бизнесмены люди в спортивной индустрии опытные и серьезные, да и с посещаемостью не должно возникнуть проблем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HCBV
Ответ hershe1
Комментарий удален модератором
Да надоело уже ныть и плакать ... Мучения и для болельщиков и для игроков, переезд действительно может вдохнуть жизнь в франшизу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pink Floyd1276
Ответ Misson
Что-то тяжело приживается хоккей на знойной аризонщине. Уж лучше "койотам" в Скалистые горы перебраться, тамошние бизнесмены люди в спортивной индустрии опытные и серьезные, да и с посещаемостью не должно возникнуть проблем.
Горные/Скалистые койоты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
default backend - 404