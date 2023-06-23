Владелец «Юты» о клубе НХЛ в Солт-Лейк-Сити: «Уверен, что хоккей здесь будет процветать – как в Сиэтле и Лас-Вегасе»

Владелец «Юты» считает, что возможный клуб НХЛ в Солт-Лейке будет популярным.

В марте стало известно, что Райан Смит встретился с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном.

«Мы не просто готовы, но и уверены, что хоккей здесь будет процветать – как в и Лас-Вегасе. У меня нет никаких сомнений на этот счет.

Мы хотим быть хорошими партнерами для лиги. Верим, что наша группа сможет справиться с управлением еще одним спортивным клубом (Смит также является совладельцем клуба МЛС «Реал Солт-Лейк» – прим. Sports.ru).

Да, в ближайшие 20 лет может потребоваться строительство новой арены. У нас есть огромная возможность построить что-то уникальное. И я хоккей – серьезный катализатор для этого», – сказал Смит.

Смит ранее входил в список претендентов на приобретение «Питтсбурга», который в конечном итоге перешел во владение Fenway Sports Group.

Солт-Лейк-Сити претендует на проведение Олимпийских игр в 2030 году. Это может привести к созданию новых объектов, включая арену для команд НБА и НХЛ.

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