В 2024 году потолок зарплат в НХЛ может вырасти на 4 млн долларов. В сезоне-2023/24 будет 83,5 млн

Теги Гэри Беттмэн бизнес НХЛ деньги потолок зарплат Хоккей

Гэри Беттмэн ожидает, что в 2024 году потолок зарплат в НХЛ вырастет на 4 млн долларов.

В этом году он вырастет на 1 миллион и составит 83,5 млн долларов в сезоне-2023/24. 

«Мы ожидаем, что в следующем году будет скачок в районе 4 миллионов долларов или несколько более. Но не ловите меня на слове, это только предварительная оценка», – сказал комиссионер НХЛ. 

Из-за пандемии коронавируса и ее последствий для бизнеса НХЛ рост потолка зарплат за последние 4 сезона составил всего 1 миллион долларов.

В сезоне-2019/20 он составлял 81,5 млн долларов на команду, в минувшем сезоне – 82,5 млн. 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Хоть плачь, на фоне денежных новостей НБА
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Ответ jigga
А у нас в лиге 900м нефтегазовых?
У нас 900 хитрожопых, чтобы топы могли еще на несколько сотен лямов забраться. И это при том, что по среднему и 900 много.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jigga
А у нас в лиге 900м нефтегазовых?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergant_St
Это почти 7 млрд рублей....туда точно все исключительно из спортивного интереса едут?))) Дескать с лучшими , онли с зе бестами играть?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
punker18
пусть вырастет на 4млн, но убрать LTIR. чтобы честно всё было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
default backend - 404