В 2024 году потолок зарплат в НХЛ может вырасти на 4 млн долларов. В сезоне-2023/24 будет 83,5 млн

Гэри Беттмэн ожидает, что в 2024 году потолок зарплат в НХЛ вырастет на 4 млн долларов.

В этом году он вырастет на 1 миллион и составит 83,5 млн долларов в сезоне-2023/24.

«Мы ожидаем, что в следующем году будет скачок в районе 4 миллионов долларов или несколько более. Но не ловите меня на слове, это только предварительная оценка», – сказал комиссионер НХЛ.

Из-за пандемии коронавируса и ее последствий для бизнеса рост потолка зарплат за последние 4 сезона составил всего 1 миллион долларов.

В сезоне-2019/20 он составлял 81,5 млн долларов на команду, в минувшем сезоне – 82,5 млн.