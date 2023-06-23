В 2024 году потолок зарплат в НХЛ может вырасти на 4 млн долларов. В сезоне-2023/24 будет 83,5 млн
Гэри Беттмэн ожидает, что в 2024 году потолок зарплат в НХЛ вырастет на 4 млн долларов.
В этом году он вырастет на 1 миллион и составит 83,5 млн долларов в сезоне-2023/24.
«Мы ожидаем, что в следующем году будет скачок в районе 4 миллионов долларов или несколько более. Но не ловите меня на слове, это только предварительная оценка», – сказал комиссионер НХЛ.
Из-за пандемии коронавируса и ее последствий для бизнеса НХЛ рост потолка зарплат за последние 4 сезона составил всего 1 миллион долларов.
В сезоне-2019/20 он составлял 81,5 млн долларов на команду, в минувшем сезоне – 82,5 млн.
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