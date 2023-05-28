Гусев о нежелании приезжать на летние сборы: «Это не совсем правда. Я сам неплохо вроде готовился в последние 2 года»
Никита Гусев высказался о переходе в «Динамо» и опроверг, что не хочет проходить сборы.
30-летний нападающий сейчас находится в статусе неограниченно свободного агента.
– Вы уже перешли в московское «Динамо»?
– Пока неизвестно.
– Говорят, что вы против того, чтобы приезжать на летние сборы.
– Это не совсем правда.
– Отчасти правда.
– Я сам неплохо вроде готовился в последние два года.
– Я с трудом могу представить, чтобы главный тренер Алексей Кудашов разрешил вам пойти на такое.
– Посмотрим, как будет.
– Существует вариант, при котором вы пропустите первый сбор, но примете участие в предсезонных турнирах?
– Мне все равно, с командой готовиться или одному – я готов и так, и так, – сказал Гусев.
3 комментария