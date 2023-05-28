Гусев о нежелании приезжать на летние сборы: «Это не совсем правда. Я сам неплохо вроде готовился в последние 2 года»

Теги возможные переходы Алексей Кудашов КХЛ Никита Гусев Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Никита Гусев высказался о переходе в «Динамо» и опроверг, что не хочет проходить сборы.

30-летний нападающий сейчас находится в статусе неограниченно свободного агента. 

– Вы уже перешли в московское «Динамо»?

– Пока неизвестно.

– Говорят, что вы против того, чтобы приезжать на летние сборы.

– Это не совсем правда.

– Отчасти правда.

– Я сам неплохо вроде готовился в последние два года.

– Я с трудом могу представить, чтобы главный тренер Алексей Кудашов разрешил вам пойти на такое.

– Посмотрим, как будет.

– Существует вариант, при котором вы пропустите первый сбор, но примете участие в предсезонных турнирах?

– Мне все равно, с командой готовиться или одному – я готов и так, и так, – сказал Гусев

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3 комментария

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Savardus
Да мы все понимаем, Никит, на сборах выпить не дадут. А щас водочка, шашлычок, вискарик. А вы тут про какой-то хоккей!
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Inter_09
И тут не правда и там не правда, ну что ты будешь делать…
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Иван Голинько
от части, нельзя быть Никита немножко беременным...
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