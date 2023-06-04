Агент Гусева: «Есть установка повременить с решением в КХЛ»

Теги НХЛ КХЛ Юрий Николаев Никита Гусев Хоккей

Агент Никиты Гусева рассказал о вариантах хоккеиста в КХЛ.

Ранее сообщалось, что нападающий близок к переходу в московское «Динамо».

– Окончательного решения с клубами из московского региона пока нет. До конца июня – начала июля статус Никиты не поменяется.

– Есть ли желание посмотреть варианты из Америки?

– Я не занимаюсь делами Никиты в Америке, а работаю на российском рынке. Но в КХЛ у нас есть установка повременить с решением, – сказал представитель хоккеиста Юрий Николаев.

В прошлом сезоне Никита Гусев играл в СКА.

Форвард провел 37 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 49 (23+26) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 13 матчей, отметившись 12 (5+7) очками.

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