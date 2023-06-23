Бантинг выйдет на рынок свободных агентов, скорее всего. «Торонто» не вел активные переговоры с форвардом

Форвард «Торонто» Майкл Бантинг выйдет на рынок свободных агентов, скорее всего.

« » не активизировал переговоры о новом контракте с 27-летним игроком, сообщил инсайдер TSN Крис Джонстон.

«Не секрет, что Бантинг – парень из Торонто и хотел бы остаться в родном городе, но на данный момент ничего существенного не происходит.

Формально «Лифс» не закрывали дверь, но они чувствуют, что рынок для него будет интересным, и его будет трудно удержать», – сказал Джонстон.

В минувшем сезоне канадец провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Торонто» и набрал 49 (23+26) очков. В 7 играх плей-офф добавил 2 (1+1) балла.

Всего в у него 187 матчей и 126 (57+69) очков, в Кубке Стэнли – 13 игр и 5 (2+3) баллов.

По контракту с истекающим сроком действия средняя зарплата составляет 950 тысяч долларов.