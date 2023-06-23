Бантинг выйдет на рынок свободных агентов, скорее всего. «Торонто» не вел активные переговоры с форвардом
Форвард «Торонто» Майкл Бантинг выйдет на рынок свободных агентов, скорее всего.
«Торонто» не активизировал переговоры о новом контракте с 27-летним игроком, сообщил инсайдер TSN Крис Джонстон.
«Не секрет, что Бантинг – парень из Торонто и хотел бы остаться в родном городе, но на данный момент ничего существенного не происходит.
Формально «Лифс» не закрывали дверь, но они чувствуют, что рынок для него будет интересным, и его будет трудно удержать», – сказал Джонстон.
В минувшем сезоне канадец провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Торонто» и набрал 49 (23+26) очков. В 7 играх плей-офф добавил 2 (1+1) балла.
Всего в НХЛ у него 187 матчей и 126 (57+69) очков, в Кубке Стэнли – 13 игр и 5 (2+3) баллов.
По контракту с истекающим сроком действия средняя зарплата Бантинга составляет 950 тысяч долларов.
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