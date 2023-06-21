«Торонто» хочет оставить О’Райлли. Треливинг уже сообщил форварду об этом (Пьер ЛеБрюн)

Теги возможные переходы Торонто НХЛ Райан О′Райлли Брэд Треливинг Хоккей

«Торонто» хочет оставить Райана О’Райлли.

32-летний центрфорвард может стать неограниченно свободным агентом 1 июля. 

Он перешел в «Лифс» из «Сент-Луиса» перед дедлайном и помог канадскому клубу впервые с 2004 года выиграть серию плей-офф. Всего в розыгрыше Кубка Стэнли у него 9 (3+6) очков в 11 матчах.

Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия составляет 7,5 миллиона долларов. 

По данным CapFriendly, у «Торонто» сейчас остается 9,14 млн долларов под потолком зарплат. 

«После завершения сезона для «Торонто» О’Райлли сказал, что его пребывание в команде было арендой. Вероятно, он смотрел на ситуацию с потолком зарплат в «Лифс» и не думал, что может быть вариантом для клуба.

Но новый генменеджер Брэд Треливинг уже сообщил стороне игрока, что клуб заинтересован в том, чтобы его оставить.

Так что дверь не закрыта, но в целом О’Райлли держит на столе все варианты перед открытием рынка. «Торонто» – один из них, но текущий рынок центров слаб, и он мог бы стать на нем главной фигурой», – сказал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн. 

12 комментариев

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Амфитрион
Даешь весь остаток под кепкой на О’Райлли! Чтоб уж не мелочиться.
+10
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+10
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белая простыня олимпиады
Ответ Амфитрион
Даешь весь остаток под кепкой на О’Райлли! Чтоб уж не мелочиться.
на 8 лет😂
+9
0
+9
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Maxim Shumov
Им бы Тавареса слить. Да и Усача менять, который наверняка захочет стать самым дорогим игроком НХЛ. С такими центрами - выход во второй раунд - просто чудо
+5
-1
+4
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Александр Балабанов
Ответ Jamie Redknapp
Можно составить контракт как в прошлом сезоне с Бержероном и Крейчи, гарантированный миллион долларов плюс крупные бонусы за достижения.
Нельзя, возрастом не вышел. Бонусы за достижения в контрактах 35+
+4
0
+4
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Russia-nn
Ответ curdboy
хм... кого-то из четвёрки трейданут?)
Видимо Нюландера, через сезон новый контракт подписывать, а денег не будет на него, но я бы лучше Тавареса махнул, вопрос кому он нужен с такой зп
+3
0
+3
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curdboy
хм... кого-то из четвёрки трейданут?)
0
0
0
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memphis
"Танцуют все" (с)
0
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Михаил Клещев
Им эти 9, 14 млн надо на 5 напов раскидать. И возможно на одного дефа ещё раскошелиться. На РОР может не хватить места или придется кого-то менять.
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curdboy
Ответ Russia-nn
Видимо Нюландера, через сезон новый контракт подписывать, а денег не будет на него, но я бы лучше Тавареса махнул, вопрос кому он нужен с такой зп
вопрос, согласится ли Таварес меняться - так правильнее) ибо у него NMC, и он, вроде как, не хочет. Тавареса сейчас любой на месте ген.мена махнул бы)))
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curdboy
Ответ Misson
Дайте О’Райли 6,5 - 6,75 млн. на 4 года, он их отработает.
а сам О’Райли захочет такие деньги с мутными перспективами?)
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