«Торонто» хочет оставить О’Райлли. Треливинг уже сообщил форварду об этом (Пьер ЛеБрюн)

«Торонто» хочет оставить Райана О’Райлли.

32-летний центрфорвард может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

Он перешел в «Лифс» из «Сент-Луиса» перед дедлайном и помог канадскому клубу впервые с 2004 года выиграть серию плей-офф. Всего в розыгрыше Кубка Стэнли у него 9 (3+6) очков в 11 матчах.

Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия составляет 7,5 миллиона долларов.

По данным CapFriendly, у «Торонто» сейчас остается 9,14 млн долларов под потолком зарплат.

«После завершения сезона для «Торонто» О’Райлли сказал, что его пребывание в команде было арендой. Вероятно, он смотрел на ситуацию с потолком зарплат в «Лифс» и не думал, что может быть вариантом для клуба.

Но новый генменеджер Брэд Треливинг уже сообщил стороне игрока, что клуб заинтересован в том, чтобы его оставить.

Так что дверь не закрыта, но в целом О’ держит на столе все варианты перед открытием рынка. « » – один из них, но текущий рынок центров слаб, и он мог бы стать на нем главной фигурой», – сказал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.