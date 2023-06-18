Люк Шенн, вероятно, выйдет на рынок свободных агентов. «Торонто» не достиг прогресса в переговорах с защитником (Рик Даливал)

Теги возможные переходы Торонто НХЛ Люк Шенн Хоккей

Защитник «Торонто» Люк Шенн, вероятно, выйдет на рынок свободных агентов.

«Лифс» не достигли прогресса в переговорах с 33-летним игроком по новому контракту, сообщает инсайдер Рик Даливал. 

Шенн перешел в «Торонто» перед дедлайном из «Ванкувера». 

В минувшем сезоне он провел 70 матчей в регулярном чемпионате и набрал 22 (4+18) очка при полезности «+9». 

В плей-офф за «Лифс» сыграл 11 матчей и набрал 1 (0+1) балл при полезности «+8». 

По ходу регулярки Шенн стал новым лидером среди защитников по числу силовых приемов в НХЛ с 2005 года, когда лига стала вести официальную статистику. У него 3158 хитов за карьеру. 

Средняя годовая зарплата Люка по контракту с истекающим сроком действия составляет 850 тысяч долларов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий