Люк Шенн, вероятно, выйдет на рынок свободных агентов. «Торонто» не достиг прогресса в переговорах с защитником (Рик Даливал)

Защитник «Торонто» Люк Шенн, вероятно, выйдет на рынок свободных агентов.

«Лифс» не достигли прогресса в переговорах с 33-летним игроком по новому контракту, сообщает инсайдер Рик Даливал.

Шенн перешел в « » перед дедлайном из «Ванкувера».

В минувшем сезоне он провел 70 матчей в регулярном чемпионате и набрал 22 (4+18) очка при полезности «+9».

В плей-офф за «Лифс» сыграл 11 матчей и набрал 1 (0+1) балл при полезности «+8».

По ходу регулярки стал новым лидером среди защитников по числу силовых приемов в с 2005 года, когда лига стала вести официальную статистику. У него 3158 хитов за карьеру.

Средняя годовая зарплата Люка по контракту с истекающим сроком действия составляет 850 тысяч долларов.