Люк Шенн, вероятно, выйдет на рынок свободных агентов. «Торонто» не достиг прогресса в переговорах с защитником (Рик Даливал)
Защитник «Торонто» Люк Шенн, вероятно, выйдет на рынок свободных агентов.
«Лифс» не достигли прогресса в переговорах с 33-летним игроком по новому контракту, сообщает инсайдер Рик Даливал.
Шенн перешел в «Торонто» перед дедлайном из «Ванкувера».
В минувшем сезоне он провел 70 матчей в регулярном чемпионате и набрал 22 (4+18) очка при полезности «+9».
В плей-офф за «Лифс» сыграл 11 матчей и набрал 1 (0+1) балл при полезности «+8».
По ходу регулярки Шенн стал новым лидером среди защитников по числу силовых приемов в НХЛ с 2005 года, когда лига стала вести официальную статистику. У него 3158 хитов за карьеру.
Средняя годовая зарплата Люка по контракту с истекающим сроком действия составляет 850 тысяч долларов.
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