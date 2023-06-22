Могильный о том, является ли введение в Зал славы мерилом величия: «Боже упаси! Конечно, было бы приятно в нем оказаться. Но мне все равно – примут или нет»

Александр Могильный высказался о том, что его не включили в Зал хоккейной славы в Торонто.

Россияне не вошли в Зал славы в этом году. В числе кандидатов были , , , .

«Мы в листе ожидания уже не первый год. Меня это не удивляет. Тут нечего комментировать.

Является ли для меня факт введения в Зал славы мерилом величия? Боже упаси! Конечно, мне было бы приятно в нем оказаться. Но в этой ситуации мне все равно – примут или не примут. Жизнь продолжается. Даже не думаю об этом» – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Могильный.

Вышински о Зале славы: «Тюржон вместо Могильного – смертный грех. Это из-за ситуации с Россией, да? Я так зол. Это безумие»