Могильный о том, является ли введение в Зал славы мерилом величия: «Боже упаси! Конечно, было бы приятно в нем оказаться. Но мне все равно – примут или нет»

Теги Сергей Гончар Борис Михайлов Александр Могильный Александр Мальцев Зал хоккейной славы Матч ТВ Хоккей

Александр Могильный высказался о том, что его не включили в Зал хоккейной славы в Торонто.

Россияне не вошли в Зал славы в этом году. В числе кандидатов были Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный

«Мы в листе ожидания уже не первый год. Меня это не удивляет. Тут нечего комментировать.

Является ли для меня факт введения в Зал славы мерилом величия? Боже упаси! Конечно, мне было бы приятно в нем оказаться. Но в этой ситуации мне все равно – примут или не примут. Жизнь продолжается. Даже не думаю об этом» – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Могильный.

Вышински о Зале славы: «Тюржон вместо Могильного – смертный грех. Это из-за ситуации с Россией, да? Я так зол. Это безумие»

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6 комментариев

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Кеша
Ответ Руслан Х
А такой есть(был)?🤔
Есть . Метро Автозаводская , рядом с ареной ЦСКА.
+1
0
+1
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icey_punk
Могильного нужно ввести в зал славы хоккея СССР.
+1
-1
0
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Руслан Х
Ответ icey_punk
Могильного нужно ввести в зал славы хоккея СССР.
А такой есть(был)?🤔
+1
-1
0
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Руслан Х
Ответ Кеша
Есть . Метро Автозаводская , рядом с ареной ЦСКА.
Спс.
0
0
0
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