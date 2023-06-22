Быков о том, что россиян не включили в Зал славы: «Те, кто знает хоккей, прекрасно понимают, кто эти ребята и что они сделали для развития игры в мировом масштабе»

Вячеслав Быков высказался о том, что россиян не включили в Зал хоккейной славы.

В этом году в числе кандидатов на включение в Зал славы были четыре россиянина – , , , .

«Не хотелось бы думать, что политика сыграла роль, потому что эти спортсмены, безусловно, достойны быть отмеченными в Зале славы, но решение зависит от организаторов.

Здесь сложно что-то сказать, в любом случае они остаются для нас легендами и великими спортсменами, которые завоевывали славу нашего хоккея и сердца наших болельщиков. Будем надеяться, что в следующий раз они попадут [в Зал славы]. В любом случае в нашем зале славы они всегда будут находиться.

Сложно влезть в голову к тем людям, которые принимают решение, поэтому не думаю, что это наша задача разбираться, почему они так решили и в связи с чем. Здесь бессмысленно рассуждать, все равно это ни к чему не приведет. Это мое мнение.

Повторюсь, главное, что они находятся в наших сердцах и в сердцах мировой общественности тоже – те, кто любит и знает хоккей, прекрасно понимают, кто эти ребята и что они сделали для развития хоккея в мировом масштабе», – заявил бывший главный тренер сборной России.