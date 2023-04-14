Тертышный о Пулккинене: «Классный мужик. Русифицирован, принял какие-то наши ментальные привычки. Вжился в Челябинск и в нашу лигу»

Теги Трактор КХЛ Теему Пулккинен Чемпионат.com Никита Тертышный Хоккей

Никита Тертышный сказал, что Теему Пулккинен русифицировался в «Тракторе».

В этом сезоне КХЛ финский форвард был единственным представителем своей страны в лиге. 

«Пулккинен – уже как наш русский парень. Мы здесь все хоккеисты, у нас нет национальностей, он командный игрок в первую очередь. Он играл за Челябинск, а не за сборную, он понимал. А то, что у него там дома – я этого не понимаю, тем более спорт всегда был вне чего-то.

Пулкки – классный мужик, отлично проявляет себя в раздевалке, он русифицирован. У меня о нем только положительные впечатления, и он сам говорил, что ему тут нравится. Конечно, он скучал по родным, которым было тяжело приехать, но он находил общий язык с другими иностранцами, у нас много ребят, которые говорят на английском, и в этом плане было полегче.

Он не первый сезон в КХЛ, понимает, где он играет, это его выбор. Какие-то наши ментальные привычки он принял, понимает, как мы себя ведем в жизни, вне площадки. Он вжился в Челябинск и в нашу лигу.

Слова на русском он понимает, о чем говорят, знает достаточно, даже пытался что-то объяснить ребятам, которые сюда приезжали. Я понял, что он неплохо понимает нас», – сказал нападающий челябинцев. 

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3 комментария

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Vadoniy
Может всё проще и за границей живут не демоны хвостатые и такие же люди, а ожидание от них каких-то "неправильных" действий - это исключительно ваша картина мира, а не реальность?
+1
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+1
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Кеша
Ват так . А Крикунов в свое время сказал не командный игрок ! Надо ему еще уральскую женщину добрую с широкой душой и двумя высшими .
0
0
0
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Дмитрий Валерьевич
Значит пора регистрироваться на госуслугах
0
-2
-2
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