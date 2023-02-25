Экс-директор «Трактора» Баландин: «Гатиятулин целый год не мог наладить игру в нападении, провалил оборону. После 3:9 от СКА нужно было отправлять его в отставку»

Теги Трактор Алексей Тертышный Антон Бурдасов КХЛ Эмиль Гарипов Алексей Чикалин Адам Альмквист Сергей Шумаков Никита Сошников Эндрю Хэммонд Анвар Гатиятулин Никита Тертышный Максим Шабанов Хоккей

Андрей Баландин высказался о том, что «Трактор» не вышел в плей-офф-2023.

«Хороший подарок в клубе сделали на 75-летие «Трактора». И как-то нелогично получилось: говорят, что хоккейный город – а не в плей-офф, что лучший нападающий Никита Тертышный – а он забросил восемь шайб в 64 матчах, что тренер грамотный и команда играет здорово – а результата нет. Весь сезон в клубе утверждают, что все здорово. Они всех за дураков, что ли, держат?

Сезон нужно признать неудовлетворительным. Уже на старте было видно, что команда проваливается. Сразу появилась проблема с вратарями, случился конфликт с Эмилем Гариповым. И сам хоккеист доказал, что он был прав, когда с «Нефтехимиком» обыграл «Трактор». Были провалы в селекционной работе по ходу сезона – подписания Сергея Шумакова, Адама Альмквиста, Эндрю Хэммонда, который отыграл два матча и сбежал.

Из тренерского штаба убрали Алексея Чикалина и Алексея Тертышного, а Анвар Гатиятулин – неприкосновенный человек, ни в чем не виноват. Целый год тренер не мог наладить игру в нападении, а еще и провалил оборону. Особенно запомнилось унизительное поражение от СКА со счетом 3:9, после этого нужно было сразу отправлять главного тренера в отставку.

Потом были два безвольных поражения от «Ак Барса» с общим счетом 1:10. Единственное светлое пятно – игра Антона Бурдасова и Максима Шабанова. Причем последнему сначала не доверяли, но после призывов болельщиков и экспертов дали ему играть и парень раскрылся. От Никиты Сошникова осталось противоречивое впечатление: в одних матчах хорошо играл, а в других его совсем не было видно», – сказал экс-игрок и бывший директор «Трактора». 

Руководство Челябинской области настроено уволить Гатиятулина из «Трактора» («СЭ»)

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3 комментария

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Андрей174_
Такео ощущение Что Анварка уже достиг своего потолка, плюс уже понятно что большая часть хоккеистов была приглашена Анвркой заваркой, которые не заиграли
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Сергей Балалаев
Да ладно неужели Гатиатулина уберут? Весь сезон никто не видел что результата ноль! Как первые забьют и игра на удержание счета. А в меньшинстве вообще печально всё ни одна команда так не защищается.
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Рамис Зарипов
А ведь прав !!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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