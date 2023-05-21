Шипачев не жалеет, что не закрепился в НХЛ: «Многие говорили, что надо было терпеть и ждать своего шанса, но это мой выбор»

Вадим Шипачев высказался о переходе Дмитрия Воронкова в «Коламбус».

– Получится ли у в « »?

– Надеюсь, что да, верю в него. Классный сезон у него получился. Попробовать никогда не рано. У него хороший возраст, думаю, все получится.

– Слышал, что вы советовали ему ехать.

– Я спрашивал у него, есть ли настоящий интерес. Если он есть, то надо ехать, потому что через год могут уже не позвать.

– Но ведь становится слабее с каждым таким отъездом.

– Значит, нужно создавать в лиге такие условия, чтобы ребята не уезжали.

– Смотрите НХЛ?

– Да, стараюсь.

– Нет ли сожаления, что не получилось закрепиться в лиге?

– Вообще такого нет. Поначалу многие говорили мне, что надо было терпеть и ждать своего шанса, но это мой выбор, – сказал нападающий « ».

Напомним, в сезоне-2017/18 Шипачев провел три матча в НХЛ за « » и забил один гол.