Шипачев не жалеет, что не закрепился в НХЛ: «Многие говорили, что надо было терпеть и ждать своего шанса, но это мой выбор»
Вадим Шипачев высказался о переходе Дмитрия Воронкова в «Коламбус».
– Получится ли у Воронкова в «Коламбусе»?
– Надеюсь, что да, верю в него. Классный сезон у него получился. Попробовать никогда не рано. У него хороший возраст, думаю, все получится.
– Слышал, что вы советовали ему ехать.
– Я спрашивал у него, есть ли настоящий интерес. Если он есть, то надо ехать, потому что через год могут уже не позвать.
– Но ведь КХЛ становится слабее с каждым таким отъездом.
– Значит, нужно создавать в лиге такие условия, чтобы ребята не уезжали.
– Смотрите НХЛ?
– Да, стараюсь.
– Нет ли сожаления, что не получилось закрепиться в лиге?
– Вообще такого нет. Поначалу многие говорили мне, что надо было терпеть и ждать своего шанса, но это мой выбор, – сказал нападающий «Ак Барса».
Напомним, в сезоне-2017/18 Шипачев провел три матча в НХЛ за «Вегас» и забил один гол.
Деньги, нежелание проходить через трудности(АХЛ, североамериканский быт и т.д) как причины не важны, если это его выбор…
Опять же - знал бы прикуп, жил бы в Сочи
А задним умом все хороши думать
Надо было раньше уезжать и с нормальным агентом.