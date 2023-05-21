Шипачев не жалеет, что не закрепился в НХЛ: «Многие говорили, что надо было терпеть и ждать своего шанса, но это мой выбор»

Теги Ак Барс Коламбус НХЛ КХЛ Вадим Шипачев Вегас Спорт-Экспресс Дмитрий Воронков Хоккей

Вадим Шипачев высказался о переходе Дмитрия Воронкова в «Коламбус».

– Получится ли у Воронкова в «Коламбусе»?

– Надеюсь, что да, верю в него. Классный сезон у него получился. Попробовать никогда не рано. У него хороший возраст, думаю, все получится.

– Слышал, что вы советовали ему ехать.

– Я спрашивал у него, есть ли настоящий интерес. Если он есть, то надо ехать, потому что через год могут уже не позвать.

– Но ведь КХЛ становится слабее с каждым таким отъездом.

– Значит, нужно создавать в лиге такие условия, чтобы ребята не уезжали.

– Смотрите НХЛ?

– Да, стараюсь.

– Нет ли сожаления, что не получилось закрепиться в лиге?

– Вообще такого нет. Поначалу многие говорили мне, что надо было терпеть и ждать своего шанса, но это мой выбор, – сказал нападающий «Ак Барса».

Напомним, в сезоне-2017/18 Шипачев провел три матча в НХЛ за «Вегас» и забил один гол.

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14 комментариев

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Crenk
А вот Евгений Дадонов остался и теперь сражается за Стэнли
+14
-3
+11
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Dima Lopatin
В конце концов этого его выбор…
Деньги, нежелание проходить через трудности(АХЛ, североамериканский быт и т.д) как причины не важны, если это его выбор…
Опять же - знал бы прикуп, жил бы в Сочи
А задним умом все хороши думать
+9
-1
+8
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Strannix
Ответ Crenk
А вот Евгений Дадонов остался и теперь сражается за Стэнли
Ну Женя никогда не избегал силовой игры, да в гущу событий не лез, но точно не избегал.
+7
0
+7
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Vadoniy
Ответ Dima Lopatin
В конце концов этого его выбор… Деньги, нежелание проходить через трудности(АХЛ, североамериканский быт и т.д) как причины не важны, если это его выбор… Опять же - знал бы прикуп, жил бы в Сочи А задним умом все хороши думать
Ну прямо скажем, переезжать, когда у тебя семья и в целом всё хорошо, занятие не самое лёгкое и не всем нравится в 30+ снова чувствовать отношение как к 20-летнему. Он хорошо вернулся, отлично играл в Динамо, чего дёргать эту историю постоянно.
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+7
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Al561
Да понятный выбор, в 30 лет быть подвешенным между основным составом и фармом, слабо понимая что делать, будучи с семьей, с детьми, сомнительная перспектива.
Надо было раньше уезжать и с нормальным агентом.
+5
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Direct free kick
Ответ paha
Легенда Вегаса
Макфи за такое надо было сразу уволить
+1
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Vadoniy
Ответ Crenk
А вот Евгений Дадонов остался и теперь сражается за Стэнли
Ну Дадонов там и не первая скрипка, скажем прямо. В России за ним следят сейчас слабо. Волков из СКА тоже обладатель КС, но мало, кто им восторгается.
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Crenk
Ответ Vadoniy
Ну Дадонов там и не первая скрипка, скажем прямо. В России за ним следят сейчас слабо. Волков из СКА тоже обладатель КС, но мало, кто им восторгается.
Не первая но и совсем не последняя
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alklimov2018
"А если я сказал к маме... значит к маме!" (ну если кто-то помнит такую рекламу)
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dosatuy
У Вадика всё в шоколаде здесь. Какое НХЛ, о чем вы?))
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Miknik
Совершенно понятный выбор. Удивительно, что он туда собрался и поехал, больше было похоже на какой-то познавательный интерес путешественника. Когда понимаешь, что делать там особо нечего, но надо закрыть точку на карте. Ну упёрся, поломали бы его там, в итоге ни денег, ни здоровья. А чем тогда Мозякин с Сушинским не "легенды НХЛ"?
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