Бабаев о Воронкове в «Коламбусе»: «Надо пользоваться шансом и пройти этот путь. Он может быстро адаптироваться к НХЛ, напористость – его козырь»

Шуми Бабаев прокомментировал переход Дмитрия Воронкова в «Коламбус».

Бывший нападающий « » подписал соглашение с «Блю Джекетс».

«В « » российские хоккеисты быстро адаптируются. Вспомните Бобровского, Панарина, сейчас Марченко.

Воронков – молодец. Надо пользоваться шансом и пройти этот путь.

Не вижу никаких проблем. Он всегда в борьбе, такая напористость – его козырь. Быстро привыкнет к новым правилам, игре, динамике.

Он много удаляется? Судьи везде разные и трактуют эпизоды по своему. Думаю, Воронков может быстро адаптироваться к », – сказал агент .