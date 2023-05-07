Бабаев о Воронкове в «Коламбусе»: «Надо пользоваться шансом и пройти этот путь. Он может быстро адаптироваться к НХЛ, напористость – его козырь»

Теги Ак Барс Коламбус Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Дмитрий Воронков Хоккей

Шуми Бабаев прокомментировал переход Дмитрия Воронкова в «Коламбус».

Бывший нападающий «Ак Барс» подписал соглашение с «Блю Джекетс».

«В «Коламбусе» российские хоккеисты быстро адаптируются. Вспомните Бобровского, Панарина, сейчас Марченко.

Воронков – молодец. Надо пользоваться шансом и пройти этот путь.

Не вижу никаких проблем. Он всегда в борьбе, такая напористость – его козырь. Быстро привыкнет к новым правилам, игре, динамике.

Он много удаляется? Судьи везде разные и трактуют эпизоды по своему. Думаю, Воронков может быстро адаптироваться к НХЛ», – сказал агент Шуми Бабаев.

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14 комментариев

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Angryslon
Бабай, ты лучше расскажи, как там обстоят дела с НХЛ у Грицюка, Толчинского и Ткачёва. Наверное не успеваете все предложения рассматривать? 🤣🤣🤣
+14
-4
+10
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Евгений Узингер
Физически мощный, боевой. Спокойно закрепится, думаю, как тот же Клим Костин. Удачи Ворон!!!
+9
-1
+8
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хОКкейный батя
Ответ Евгений Узингер
Физически мощный, боевой. Спокойно закрепится, думаю, как тот же Клим Костин. Удачи Ворон!!!
Ну в Плотникова тоже все верили
+6
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+4
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עדן
Чинахов Бабаевский уже 3 год адаптируется
+5
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progexpNN
А потом окажется, что Коламбус не выполнил какие-то там обязательства перед Воронковым...
+5
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Серый
Ответ крок 58
Ему там роги то пообламают…
Я читал такое перед каждым сезоном КХЛ.
+4
-1
+3
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хОКкейный батя
Ответ עדן
Чинахов Бабаевский уже 3 год адаптируется
Конечно это ж Бабаев за него на лёд выходит
+1
0
+1
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Cbj Fan
Ответ עדן
Чинахов Бабаевский уже 3 год адаптируется
Как может 3 год, если играл только 2 сезона, а и то во втором травмировался. Кроме того Егор хороший игрок, надеюсь, останется.
+1
-1
0
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עדן
Ответ Cbj Fan
Как может 3 год, если играл только 2 сезона, а и то во втором травмировался. Кроме того Егор хороший игрок, надеюсь, останется.
Сейчас будет 3 год , за 2 года наиграл на минимальный контракт в Коламбусе
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Cbj Fan
Ответ עדן
Сейчас будет 3 год , за 2 года наиграл на минимальный контракт в Коламбусе
Так он третий год ещё адаптироваться не начал. 😎
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Cbj Fan
Ответ хОКкейный батя
Конечно это ж Бабаев за него на лёд выходит
Вообще Егор адаптировался хорошо, ему в этом сезоне не повезло с довольно неприятной травмой и приходом Годро.
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עדן
Ответ Cbj Fan
Так он третий год ещё адаптироваться не начал. 😎
Он в кхл всего 30 игр провел, конечно он сырой еще , пусть еще пару лет адаптируется. В его возрасте и с его потенциалом это потеря 2х лет, прогресса нет. Когда закончится очередной минимальный контракт ему будет 25 , не заиграет вернётся в КХЛ , а мог поехать в 25 обратном направлении состоявшимся игроком, улавливаешь ?)
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marshal .masha
Ответ progexpNN
А потом окажется, что Коламбус не выполнил какие-то там обязательства перед Воронковым...
Бабаев не агент Воронкова
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