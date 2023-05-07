Бабаев о Воронкове в «Коламбусе»: «Надо пользоваться шансом и пройти этот путь. Он может быстро адаптироваться к НХЛ, напористость – его козырь»
Шуми Бабаев прокомментировал переход Дмитрия Воронкова в «Коламбус».
Бывший нападающий «Ак Барс» подписал соглашение с «Блю Джекетс».
«В «Коламбусе» российские хоккеисты быстро адаптируются. Вспомните Бобровского, Панарина, сейчас Марченко.
Воронков – молодец. Надо пользоваться шансом и пройти этот путь.
Не вижу никаких проблем. Он всегда в борьбе, такая напористость – его козырь. Быстро привыкнет к новым правилам, игре, динамике.
Он много удаляется? Судьи везде разные и трактуют эпизоды по своему. Думаю, Воронков может быстро адаптироваться к НХЛ», – сказал агент Шуми Бабаев.
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