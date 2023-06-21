«Сент-Луис» и Годетт подписали двусторонний контракт на год. Зарплата форварда в НХЛ – 775 000 долларов
Нападающий Адам Годетт перешел в «Сент-Луис».
Хоккеист подписал двусторонний контракт на один год. В НХЛ зарплата игрока составит 775 000 долларов, в АХЛ – 400 000.
«Блюз» приобрели Годетта у «Торонто» в феврале в рамках сделки с отправленными в «Торонто» Райаном О’Райлли и Ноэлем Аччари. «Сент-Луис» также получил выбор в первом и третьем раундах в 2023 году, выбор во втором раунде в 2024 году и форварда Михаила Абрамова в рамках обмена.
В рамках НХЛ Годетт провел 218 матчей и набрал 70 (27+43) очков.
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