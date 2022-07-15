«Торонто» подписал Годетта, Мете и Джорди Бенна на год. Все получат по 750 тысяч долларов

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«Торонто» подписал защитников Виктора Мете и Джорди Бенна на год.

Контракты обоих игроков – односторонние с зарплатой 750 тысяч долларов за сезон. 

34-летний Бенн в минувшем сезоне провел 39 матчей за «Миннесоту» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 8 (1+7) очков при полезности «+1» и среднем времени на льду 15:00. 

По прошлому контракту его зарплата составляла 900 тысяч долларов. 

24-летний Мете выступал за «Оттаву» и набрал 7 (0+7) баллов в 37 играх при полезности «минус 19» и среднем времени 14:36. 

По прошлому контракту его зарплата составляла 1,2 миллиона долларов. 

В первый день работы рынка «Лифс» подписали еще одного экс-игрока «Сенс» – форварда Адама Годетта (на тех же условиях – 1 год и 750 тысяч долларов). С его статистикой можно ознакомиться здесь

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