Коньков о Мичкове: «В этом году он не готов ехать в НХЛ. Как минимум сезон он должен провести в России, окрепнуть и возмужать»

Сергей Коньков считает, что Матвею Мичкову рано переходить в НХЛ.

«Даже если тебя выбрали первым номером драфта, ты все равно должен показывать игру. Надеюсь, что Матвея выберут в первой десятке. В этом году он не готов к тому, чтобы ехать в НХЛ. Как минимум сезон он должен провести в России. Контракт со СКА у Матвея до 2026 года. Ему здесь нужно окрепнуть и возмужать, после чего он сможет поехать в НХЛ.

Конечно, есть категория ребят, которые уже в 18 лет физически и ментально готовы там себя проявлять. Но Матвею нужно себя поберечь. Да, концовку прошлого сезона он провел здорово. Но когда он будет набирать здесь то количество очков, которое от него ждут, ему самому будет легче адаптироваться за океаном. Поэтому пока что спекулировать на эту тему не стоит. Сейчас ему бы там было тяжеловато. Да, он играл бы в НХЛ. Но с какой статистикой?

Может быть, он готов играть там в юниорских лигах. Мы видели недавно пример, когда Оуэн Пауэр, выбранный «Баффало» в 2021-м году под первым номером, сказал, что еще не готов к НХЛ, и провел следующий год в NCAA. Молодой человек прекрасно понял, что лучше подождать один год, прежде чем дебютировать в НХЛ», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

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