Ги Буше: «Пономарев выбыл примерно на месяц. Рашевский просто приболел. Два классных игрока нам сегодня не помогут, но это отличный шанс для других ребят проявить себя»
Ги Буше высказался об отсутствии Василия Пономарева и Дмитрия Рашевского.
Сегодня, 19 октября, «Авангард» сыграет против «Автомобилиста». Пономарев и Рашевский не вошли в заявку на матч.
«К сожалению, Пономарев выбыл примерно на месяц. Мы ждем его возвращения в те же сроки, что и Наиля Якупова. Рашевский просто приболел.
Да, еще два классных игрока сегодня нам не помогут. Но это отличный шанс для других ребят проявить себя и получить больше игрового времени», – сказал главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
