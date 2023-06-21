Хеллибаку интересен переход в «Нью-Джерси». Клуб вел переговоры с «Виннипегом» (Пьер ЛеБрюн)

Теги возможные переходы Нью-Джерси НХЛ Пьер ЛеБрюн Андрей Василевский Виннипег Коннор Хеллибак Хоккей

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак заинтересован в переходе в «Нью-Джерси».

Срок действующего контракта 30-летнего американца с кэпхитом 6,17 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона.

Он не планирует оставаться в «Джетс», поэтому канадский клуб заинтересован в его обмене.

Хеллибак провел 64 матча в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков.

«Нью-Джерси» – одна из команд, с которой Хеллибак хотел бы подписать контракт. Конечно, она не единственная в списке. Но «Девилс» изучали этот вариант, клуб вел переговоры с «Виннипегом». 

Но те деньги, которые Хеллибак хочет получить по новому контракту, заставляют их задуматься, как и других претендентов на него. Мы считаем, что он хочет получить около 9,5 миллиона долларов за год, то есть на уровне Андрея Василевского.

Его можно понять, он действующий номинант на «Везину», но подойдет ли это «Нью-Джерси» и их платежке? Я думаю, что для перехода в этот клуб сумма должна быть снижена», – сказал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

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2 комментария

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iluvatar
Подписать Хеллибака на 9.5 в год это что-то будет по типу контракта Боба, со временем он лучше врядли будет становится , а 9.5 в год могут оказаться мертвым грузом в платежке любой команды, а в случае с Джерси это может и вовсе сыграть злую шутку, так как у их платежка просто будет забита огромными контактами Хемильтона, Майера и других, а пространства для маневра уже не останется.
+3
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+3
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curdboy
Акира Шмид напрягся)))
0
0
0
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