Хеллибаку интересен переход в «Нью-Джерси». Клуб вел переговоры с «Виннипегом» (Пьер ЛеБрюн)

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак заинтересован в переходе в «Нью-Джерси».

Срок действующего контракта 30-летнего американца с кэпхитом 6,17 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона.

Он не планирует оставаться в «Джетс», поэтому канадский клуб заинтересован в его обмене.

Хеллибак провел 64 матча в прошедшем регулярном чемпионате , пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков.

«Нью-Джерси» – одна из команд, с которой Хеллибак хотел бы подписать контракт. Конечно, она не единственная в списке. Но «Девилс» изучали этот вариант, клуб вел переговоры с « ».

Но те деньги, которые хочет получить по новому контракту, заставляют их задуматься, как и других претендентов на него. Мы считаем, что он хочет получить около 9,5 миллиона долларов за год, то есть на уровне Андрея Василевского.

Его можно понять, он действующий номинант на «Везину», но подойдет ли это « » и их платежке? Я думаю, что для перехода в этот клуб сумма должна быть снижена», – сказал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.