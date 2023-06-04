«Виннипег» готов обменять Хеллибака, Шайфли и Дюбуа, но не намерен уходить в перестройку (Эллиотт Фридман)

Теги возможные переходы НХЛ Виннипег Марк Шайфли Эллиотт Фридман Коннор Хеллибак Пьер-Люк Дюбуа Хоккей

«Виннипег» готов обменять Хеллибака, Шайфли и Любуа, но не намерен уходить в перестройку.

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 

Клуб рассмотрит предложения по обмену вратаря Коннора Хеллибака (30 лет, кэпхит 6,17 млн долларов) и форвардов Марка Шайфли (30 лет, 6,125 млн), так как у них остался один сезон по действующим контрактам.

Кроме того, может быть обменян форвард Пьер-Люк Дюбуа (24 года, 6 млн), который может стать ограниченно свободным агентом этим летом. 

«Я думаю, что «Джетс» ясно дали понять, что не уйдут в перестройку, они не будут все сносить и начинать заново.

Да, в рамках этих сделок – если они произойдут – клуб может получить активы на будущее. Но у них есть хорошие игроки на контрактах на несколько лет вперед, и они хотят их поддержать», – сказал Фридман. 

 

1 комментарий

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AL27
Попытаются провернуть что-то наподобие сделки Флориды с Калгари, видимо
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